Revetaldager hele langhelga lang – med landets største hoppeslott

Det skal sprette opp flere hoppeslott, deriblant Norges største – og det er bare å hoppe i det fra og med klokka 12.00 hver dag, torsdag, fredag og lørdag.

Revetaldagene kommer med landets største hoppeslott for ungene, utemarked, smaksprøver, natursti, gratis ponniridning og gøy på landet-aktiviteter, pluss selvfølgelig gode tilbud over hele senteret – det kunne du lese først om i ReAvisas sommermagasin.

Senterleder Tom Bøyesen forteller om Revetaldagene i 2024-versjon, som finner sted i bygdebyen vår denne langhelga fra og med i dag torsdag 27. juni til og med lørdag 29. juni 2024:

Ei innholdsrik langhelg

– Som vanlig tilbud over hele senteret, utemarked på torsdag, vi kan by på Norges største hoppeslott for ungene, Meny og leverandørene byr på matopplevelser ute på fredagen, på lørdag blir det gratis ponniridning for ungene og gøy på landet-aktiviteter i samarbeid med May-Liss Moe på Linnestad.

– Det blir fiskedam med premier, selvfølgelig, og vi har en egen “pappa-parkering” med gratis kaffe på Burger King på torsdagen, forteller senterlederen på Re-torvet til lokalavisa ReAvisa.

Yes-løven kommer ned små gaver til alle barn alle dager fra klokka 14.00 til 18.00, det blir skattejakt på HOVS med flotte premier, der blir det også bønneposespill og blikkbokskasting.

Nordli lar deg tegne din egen kopp gratis eller du får trykk på egen T-skjorte, det skjer fredag fra klokka 12.00 til 16.00. Lørdag blir det natursti på Sport 1 med premier.

Alt om sommeren i Re finner du i ReAvisas sommermagasin 2024.

