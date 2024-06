Re-gutt blødde for landslagsdrakta – tok VM-gull

Martin Heierstad (27) kunne neppe tatt en trøkk for laget på et tryggere sted: – Det kom et titalls leger som undersøkte meg med en gang.

Det er ikke hverdagskost for lokalavisa å fortelle om VM-seier i fotball med en Re-gutt på laget. Men så har også fotballgutten Martin Heierstad (27) finni sin egen vei til et VM-trofé, som han sier det sjøl til ReAvisa:

– Det føles veldig godt, å være verdens beste i et fotballmesterskap. Sjølve VM-troféet, det har kapteinen på legekontoret sitt, men alle fikk en medalje, og min VM-medalje har jeg på kontoret mitt, forteller Martin.

Norsk seier for første gang i historien

Det var nemlig forrige uke, med finale sist helg, at Medigames fant sted for 43. gang i historien. Og for første gang i historien ble det norsk seier i fotballturneringa med lag fra hele verden. På det norske laget debuterte en Re-gutt, Martin Heierstad.

Han har spilt for først IL Ivrig og så Re FK helt siden han var 5 – 6 år gammel. Med unntak av studieårene i Nederland, da han studerte fysioterapi. Fotball er ett krav for å komme med på dette landslaget, yrkesvalget ett annet:

Du må være autorisert helsepersonell, og det norske helselandslaget i fotball består av flest fysioterapeuter, seks leger, en kiropraktor og en akuttsjukepleier, forteller Øysten Østergren, spillende sportssjef.

Vil være med og forsvare tittelen neste år

Medigames består av drøyt tjue sommerøvelser, der fotball er den desidert største idrettsgrenen. I år ble det arrangert i Saint Tropez, til neste år blir det i Spania – og Martin Heierstad har allerede treningsplanen klar.

– Det ga veldig mersmak, jeg visste ikke hva jeg gikk til – sjøl om jeg hadde hørt at det var høyt nivå. Det blir moro å lade opp til et nytt år som tittelforsvarer.

Martin vokste opp i Våle, studerte i Nederland, flytta hjem igjen til Re – nesten. Nærmere bestemt rett over kommunegrensa til Holmestrand.

Fikk kjenne på forskjellige fotballkulturer

Fotball har vært en hobby hele livet, men talentet var mer enn stort nok til at han ble plukka opp til diverse satsninger gjennom ungdommen. – En stor hobby, er vel riktig å si.

– Det har aldri vært noen sånn intens satsing, men fotball har alltid tatt mye av tida og vært en viktig del av livet, forteller Martin.

Nå synes han det er artig å tenke tilbake på et Medigames der han fikk kjenne på forskjellige fotballkulturer.

– Jeg ble godt ivaretatt, kan du trygt si

– Det jeg har sett på TV ble bekrefta, forteller Martin: Spillestilen er veldig forskjellig fra land til land. Italienerne er fulle av passion og følelser, de spiller på stor vilje og kan være ganske kyniske.

Ungarn er mer store og sterke og går inn i duellene. Og meksikanerne er heller ikke redde for å være fysiske i duellene, som da Martin fikk en albue rett i nesa i VM-finalen.

Det blødde som bare det, så det kunne se ganske så dramatisk ut der og da. – Jeg ble godt ivaretatt, kan du trygt si, humrer Martin. Hjemme i Norge igjen: Like hel, men forslått.

Snakk om å blø for drakta – bokstavelig talt

Det mangler naturlig nok ikke på profesjonell hjelp i en VM-finale for autorisert helsepersonell. Likevel måtte Martin en tur til sjukehus for en skikkelig sjekk. Meksikaneren ble utvist.

– Snakk om å bokstavelig talt blø for drakta, sier spillende sportssjef Øystein Østergren, som legger til at Re-gutten som spiss var helt sentral i hele mesterskapet generelt og VM-finalen spesielt.

Norge slo til slutt Mexico i finalen, etter straffekonk. Før det hadde Norge slått Usbekistan, Italia og Ungarn.

Sommerpause med Re FK passer godt

Nå er Martin tilbake i jobb, med kontor på stadion til Sandefjord fotball, som han også jobber med som fysioterapeut. – Heldigvis traff albuen bare rett i nesa, som en fin støtfanger, sier han og ler.

At det er sommerpause med Re FK passer godt, for han skal være forsiktig ett par uker etter smellen. Så er han klar i god tid til sesongen starter opp igjen over sommeren.

Martin forteller at han er en stor Re-patriot som framsnakker hjemklubben så ofte han kan.

Stor Re FK-patriot

– Først og fremst samholdet vi har. Kall det bygdekultur. Det er lav terskel for å si ifra hvis det trengs og lav terskel for å skryte av hverandre og løfte hverandre opp når det er på sin plass. En sånn rett fram-holdning.

– Det gir en sammensveisa og trivelig gjeng, forteller Martin. Han skryter også av hjemklubbens bredde, der det er god vekst. – Mens mange andre klubber sliter med å ha ett lag, har Re FK to – både herre- og damelag.

På damelaget spiller Martins samboer Solveig, så han er også en stor fan fra sidelinja når Re FK-damene er i aksjon på fotballbanen.

