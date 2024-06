Ramnes-jentene kom langt i sommeravslutninga

Skikkelig sommerlig sommeravslutning, med NM i beachhåndball i Lillestrøm.

Damelaget til Ramnes handball deltok i NM i beachhandball i Lillestrøm tidligere i juni, som en avslutning på sesongen 2023/2024.

De melder til lokalavisa her hjemme om god stemning og stigende form gjennom turneringa.

Tapte mot norgesmesterne til slutt

NM-eventyret endte med et 2 – 0-tap for Tyristubben i kvartfinalen, noe Ramnes-jentene ikke henger med huet for. De var veldig fornøyd med å ha kommet så langt.

Og det var ikke småtteri de tapte for til slutt: Tyristubben har har en landlagsspiller, og de ble også norgesmestere etter seier å både påfølgende semifinale og finale.

Og vil du prøve deg på beachhåndball, så finnes det en bane i Bergsåsen – som nevnt i Sommermagasinet 2024.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.