Les papiravisa på nettavisa: Sommermagasinet 2024

Vi har samla de beste rådene for en fin Re-sommer fra alle 15 årgangene med sommermagasin, pluss en oversikt over alt som skjer denne Re-sommeren. Her kan du lese papiravisa på nettavisa, og her finner du avisa rundt om i Re og omegn.

ReAvisas sommermagasin ligger i avishyllene i Re og omegn og papiravisa kan leses på nettavisa i løpet av onsdag 12. juni – alle avisene er ute torsdag 13. juni 2024. Og med dette sommermagasinet ønsker vi alle våre lesere en riktig god sommer, den blir innholdsrik som vanlig:

Du kan lese om festivaler, marked og åpne gårder, Revetaldager, sommerleir, sommerkonsert i eplehagen, sommerskoler for både håndball, fotball og turn – og hele familien, inkludert foreldre.

Nye og gamle badeplasser – og gamle badeplasser som blir som nye

Du kan lese om badeplasser i Re, både gamle og nye, og gamle som har blitt nye igjen – du inviteres i sommermagasinet til et midtsommerbad sammen med resten av bydefolket – en eksotisk opplevelse i «Re-jungelen».

Du kan lese om Sommerles-kampanjen, som er godt i gang. Du får som vanlig gode boktips fra bibliotek-gjengen på Revetal, denne gangen sommerlige boktips.

Og du kan lese om Re-ungdom som swinger seg gjennom sommeren. Vi går også en spennende sportssommer i møte, med to av bygdas idrettshelter klare for Paris-OL og -Paralympics.

Pluss mye, mye, mye mer – god sommer!

I ReAvisa får du godt lokalt lesestoff og nyttige annonser fra det lokale næringslivet.

Henge med? Annonse@ReAvisa.no. Tips til gode saker? Tips@ReAvisa.no.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.