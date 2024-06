Irene inviterer til sommerkonsert i eplehagen

Kortreiste kulturopplevelser med vakre toner i vakre omgivelser er aldri langt unna i bygda vår. Denne helga får vi den første av to sommerkonserter på gårdstunet, denne sommeren.

Det blir en flott sommerkonsert i eplehagen på Stange gjestegård i Ramnes klokka 20.00 fredag 28. juni 2024 – det kunne du lese først om i ReAvisas sommermagasin 2024.

Duoen Rose og Frank skal spille og synge vakre toner, i vakre Re-omgivelser.

Lokal kulturildsjel og Ridder av Re

Rose Anette Baptiste er fra Nøtterøy og har et variert reportoar med kjente soulpop og rockelåter som hun vil framføre sammen med gitarist Frank Wedde.

Frank er neppe noen som trenger en lengre introduksjon for reinger, en ildsjel for både lokal ungdom og lokalt kulturliv – tidligere slått til Ridder av Re.

– Duoen har også eget materiale som vi er lova en liten smakebit av, forteller en entusiastisk Irene Stange på Stange gjestegård til ReAvisa.

Flytter konserten utendørs for første gang

Hun forteller at Frank har tatt med musikalske venner mang en gang til låven på Stange gjestegård, men dette er første gang det blir en konsert av dette slaget utendørs.

Den lille utescenen blir brukt under private tilstelninger på gjestegården, så alt ligger til rette for en fantastisk opplevelse. Tidligere har Vestfoldfestspillene gjestet eplehagen, men det begynner å bli en stund siden.

– Det kan fort bli flere utekonserter, forteller Irene til ReAvisa, – hvis dette gir mersmak. Billetter selges i «døra», eller det kan vippses for å sikre seg billett i forkant.

Enda en sommerkonsert på gårdstunet

Også på Holt gård i Undrumsdal blir det sommerkonsert på gårdstunet i sommer, tradisjonen tro. I sommer står Bjørn Tomren på den lille utescenen lørdag 27. juli 2024.

Som en av landets mest allsidige musikere spenner Tomrens musikalske rekkevidde fra americana og religiøse folketoner til jazz, viser, jodling, strupesang, dialekt-punk og psykedelisk-protest musikk.

Tunet på Holt gård har høsta mange lovord som konsertarena for mange store artister de siste åra, som Jan Eggum, Erik Lukashagen og Stein Torleif Bjella: – For et fantastisk sted å komma te’.

Alt om sommeren i Re finner du i ReAvisas sommermagasin 2024.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.