Sjekk heltekvadet til Frank – folkets Ridder av Re!

Frank Wedde (56) fra Ramnes har mottatt folkets heder og ære som Ridder av Re, foreslått og stemt fram av ReAvisas lesere. Gjennom tredve år har han hjelpa mange reinger på veien til voksenlivet på så mange vis.

Les om Frank Wedde i ReAvisa på papir – last ned papiravisa her!

Frank forteller at Ridder av Re-kåringa har vært et tema i møte med folk på jobb, i butikken, overalt:

– Det er jo veldig stas. Folk har stemt og forteller hvorfor. Da blir det jo mye mimring, og det er jo hyggelig!

Mye mimring, mye skryt

– Det er så mye som har skjedd oppimellom, og dette gjør jo at man kan se litt tilbake og oppsummere, sier Frank til ReAvisa.

– Da skjønner jeg jo at jeg blir eldre, for det er noen av de historiene folk forteller som ikke jeg husker sjøl engang, sier Frank og ler.

– Men alt det jeg har gjort, er jo fordi noen har gått foran og inspirert meg, sier Frank.

– Mange flotte folk i bygda vår!

Han nevner spesielt avdøde Revetal-rektor John Pedersen, men også Knut Høydal og Tom Hansen, med mange flere i den flotte bygda vår. Frank forteller om mange forbilder, for de er det mange av i Re:

– Vi har mange fantastiske folk i bygda vår som ikke synes så godt, men som gir mye til glede for mange – uten at de er så opptatt av å få kred for det. Det er jeg aller mest imponert over.

Heltekvadet til ære for den ferske Ridderen av Re så først Frank da ReAvisa lå i postkassa torsdag: – Tusen takk for fantastisk heltekvad, lød det på SMS til skalden samme morgen.

Les mer om Ridder Frank i ReAvisa, februar 2021.

Disse er blitt slått til Ridder av Re gjennom tidene:

Amalie Olsen Gjersøe, YouTube-kjendis og forbilde for unge over hele landet.

Øyvind Skjeggerød, formidler av gammel lokalhistorie på Bakke Mølle.

Svein Olsen, idrettsildsjel, bolig- og sentrumsutvikler, lokal sponsor.

Alfred Ringdal, idrettsildsjel, dugnadsmann og tidligere rektor.

Henning Larsen, idrettsildsjel, dugnadsmann og Re-patriot.

Sjur Gran, kjøpmann, sentrumsutvikler og lokal sponsor.

Roar Lefsaker, Holtbonden med åpen gård i snart 30 år.

Thorvald Hillestad, Re-ordfører i hele kommunens eksistens.

Frank Wedde, ildsjel for barn og unges kår i Re.

Ridder av Re er en hedersutmerkelse tilsvarende æresborger i byene rundt Re. Utnevnelsen skjedde i kommunal regi i tidligere Re kommune, nå har ReAvisa tatt over stafettpinnen og lar våre lesere både foreslå og stemme fram Ridder av Re. Avstemninga løp ut 2020 på nettavisa ReAvisa.no.

Les mer om Ridder av Re i ReAvisa-arkivet.

Hele saken leser du i ReAvisa på papir – last ned papiravisa her!