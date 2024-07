4,4 millioner drømmer om småbruk

For åttende år på rad topper “småbruk” lista over de mest brukte søkeordene på FINN eiendom. – Småbruksdrømmen lever i beste velgående.

I 2023 ble det lagt ut 1.053 annonser med småbruk til salgs på FINN eiendom. Samtidig ble det gjort over 593.000 søk etter “småbruk” på markedsplassen. Småbruk er det soleklart mest populære – og brukte – søkeordet på FINN eiendom, og kan totalt sett skilte med over 4,4 millioner søk siden 2016.

Bare fra januar til og med mai i år har det blitt gjort 293.000 søk etter småbruk på FINN. – Nordmenn er drømmere, og småbruksdrømmen lever i beste velgående. Det har den gjort i mange år nå, sier boligekspert og leder i FINN eiendom, Jørgen Hellestveit:

Bedre tilrettelagt for gårdsliv

– For mange er kanskje drømmen å bo tettere på med naturen, ha mer tid til familieliv, egne interesser og kanskje også drifte noe sjøl. Og hvis man bor i storbyen lar man seg kanskje friste av tanken på mer plass, mindre trafikk, stress og press.

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg, er ikke overraska over at mange går med småbruksdrømmer. – Det er godt å bo på bygda, ha god plass og leve i takt med årstidene.

– Særlig etter pandemien har jo mange arbeidsplasser også blitt mer tilrettelagt, som gjør småbruksdrømmen mer realistisk for mange.

«Småbruk» blir for mye brukt

Han forklarer at “småbruk” er betegnelsen for gårder som ikke trenger konsesjon, altså godkjenning eller tillatelse fra kommunen. Hvis du derimot skal kjøpe en gård på over 35 dekar dyrket mark, må du få godkjenning fra kommunen for å kjøpe eiendommen.

– Jeg registrerer at flere av småbrukene som legges ut for salg, er ganske mye større enn det som normalt betegnes som småbruk. Det kan nok henge sammen med at småbruk er et populært søkeord.

– Da jeg kjøpte gården min i 2003 var den også lagt under “småbruk”. Og den er på hele 1.149 dekar.

40 prosent flere søk

I mai ble det også ny månedsrekord i antall søk etter småbruk, med over 78.000 søk på FINN. En økning på over 40 prosent sett mot mai i fjor. – Generelt sett er det veldig mye trafikk inn til boligannonsene våre akkurat nå, og så har også utbudet av boliger til salgs økt vesentlig, sier boligekspert Jørgen Hellestveit i FINN.

– I tillegg kan det varme og sommerlige været vi opplevde i mai ha bidratt til at flere drømmer om hage, planter og mer uteplass.

Sjøl om mange drømmer om småbruk, er det ikke like mange som realiserer drømmen.

30.000 ubebodde gårder

– Det er langt, langt flere som søker etter småbruk, sammenlikna med de som faktisk ender opp med å kjøpe et. Mange tiltrekkes nok av ideen om et roligere, enklere liv som et småbruk ser ut til å tilby, men virkeligheten med å forvalte en slik eiendom kan være skremmende og ofte ganske annerledes enn hva folk forestiller seg.

– Dette gapet mellom drømmen og virkeligheten kan forklare hvorfor mange nordmenn drømmer om å eie et småbruk, men få tar faktisk steget for å gjøre det til virkelighet, sier boligeksperten i FINN.

Historisk har det vært mellom 200.000 og 300.000 gårder i Norge. Ifølge lederen i Bonde- og Småbrukarlaget er det nå under 40.000 bønder som er igjen, og som produserer mat. Samtidig er det omkring 30.000 ubebodde gårder i landet.

Levende og livskraftige bygder

– Vi er opptatt av at det skal være levende og livskraftige bygder. Vår drøm er at enda flere vil bo på bygda. Når vi ser fremover vet vi at norsk sjølforsyning blir viktig.

– Da er det en god start om flere realiserer småbruksdrømmen sin, sier Tor Jacob Solberg.

Alt om sommeren i Re finner du i ReAvisas sommermagasin 2024.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.