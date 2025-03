Leserinnlegg: Mat er den beste beredskapen

Det er urovekkende at antall gårdsbruk nesten har blitt halvert de siste 25 åra. Matlager og matjord blir bygd ned. Norge er ett av landa i verden med lavest selvforsyningsgrad, skriver Ingeborg Knutsen.

Vi er i ei urolig tid. Flere steder i verden, inkludert i Europa, opplever mennesker konflikt og krig. Vi ser økt oppslutning og enighet om å styrke Forsvaret. Under pandemien så vi viktigheten av å stå på egne bein. Stadig flere nordmenn følger myndighetenes oppfordring om å ha beredskapslager i eget hjem.

Derimot er det skremmende hvor lite forståelse og kunnskap store deler av befolkninga har for matproduksjon og matberedskapen i landet vårt. Beredskap og matproduksjon går hånd i hånd.

– Det er for dårlig!

I følge NIBIO hadde Norge en selvforsyningsgrad på 42 % i 2024. Samtidig blir matlager og matjord bygd ned. Norge er et av landa i verden med lavest selvforsyningsgrad. Det er for dårlig! Det hjelper ikke med et godt forsvar om ikke man har mat til soldatene.

Det er viktig at det gjøres en innsats rundt rekruttering til landbruket. Rekruttering er avgjørende for landets fremtidige matproduksjon og beredskap. Det er urovekkende at antall gårdsbruk nesten har blitt halvert de siste 25 åra.

Ifølge statistisk sentralbyrå har vi gått fra over 70.000 gårder i 1999 til 37.000 gårder i 2024. Hvordan kan vi forvente at den yngre generasjonen ønsker å ta over gården? I det minste må man kunne forvente rettferdige velferdsordninger, ei levelig inntekt og yrkesstolthet for å sikre rekruttering.

Kortsiktig og lite gjennomtenkt

Nå vurderes nedleggelse av landbruksskoler. Politikerne skylder på dårlig økonomi og lave søkertall. Nedleggelse av landbruksskoler virker kortsiktig og lite gjennomtenkt. Med et klima i endring, er kunnskap om matproduksjon helt nødvendig.

Landbruksutdanning er viktigere enn noen gang for å kunne produsere mat i et uforutsigbart klima. Det virker som folk ikke forstår alvoret med lav selvforsyningsgrad. Vi trenger mat.

Norsk landbruk er en viktig del av landets totalberedskap. Det er avgjørende at de som styrer landet skjønner verdien av et levende norsk landbruk. Norsk mat på norske ressurser må bli prioritert.

Rekruttering og utdanning er viktig

God rekruttering og utdanning innenfor landbruket er avgjørende for landets beredskap. Mat er den viktigste beredskapen!

Vestfold og Telemark bygdeungdomslag krever:

At bruk av norske ressurser styrkes gjennom opprettholdelse av et sterkt importvern.

At Norge bruker norske råvarer på statlige institusjoner.

En nullvisjon for nedbygging av matjord.

At selvforsyningsgraden økes som en del av landets beredskap.

En innføring av lagerstrategi for opprettelse av kornlager for så- og matkorn.

At staten tar et økonomisk ansvar for Norges matsikkerhet i tråd med næringas krav.

Skrevet av Ingeborg Knutsen, vedtatt på årsmøtet til Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag.

