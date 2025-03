Fylkeskommunen skal asfaltere: To områder prioriteres i Re

Tidligere år har det hendt at ingen Re-veier har stått på fylkeskommunens prioriteringsliste over ny asfalt. I år står det heller ingen veier, men to gang- og sykkelstier.

Disse strekningene får ny asfalt denne sesongen, melder Vestfold fylkeskommune i dag onsdag 12. mars 2025:

– I alt skal 23.180 meter fylkesvei og 6.344 meter gang- og sykkelvei få ny asfalt. Arbeidene starter 5. mai og vil vare fram til 10. oktober.

Strekninger som skal asfalteres prioriteres etter følgende kriterier:

Sentrale veier og gjennomfartsveier med sterk negativ tilstandsutvikling

Trafikksikkerhet

Strekninger der det er foretatt forberedende asfaltarbeider som grøfting, kantforsterkning og utskiftning av stikkrenner

Strekninger med store driftsutfordringer og høye driftskostnader knyttet til blant annet lapping av asfalthull og vinterdrift som brøyting og strøing

Lista over strekningene der det er planlagt ny asfalt inneværende år er klar.

I Re vil følgende strekninger asfalteres i år:

Gang- og sykkelvei mellom Sørby og Svinevoll.

Gang- og sykkelvei mellom Kirkevoll og Huseby.

– Vi anmoder alle som ferdes der det er veiarbeid om å vise hensyn og ferdes forsiktig. Det er forbehold om at endringer kan forekomme, melder Vestfold fylkeskommune i ei pressemelding.

