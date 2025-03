… så kom glatta overraskende på igjen

Vi har en lang vinter bak oss, men et nytt snøfall helt på tampen av vinteren fører til nye trafikale problemer på glatte Re-veier.

Det er meldt om flere små trafikkuhell på glatta, der kanskje den kraftigste smellen har skjedd på Brår, rett ved krysset Brårveien – Kileveien.

Her sitter bilen bom fast i autovernet, men det er ikke meldt om personskader – tross materielle skader.

Glatte veier – nok en gang, denne vinteren

Et snøvær de siste dagene og temperatur rundt null grader har sørga for et nytt hvitt lag over Re, og det gir også glatte veier – nok en gang, denne vinteren.

Ifølge værvarslene til både Yr og Storm lar vårværet og høyere temperaturer vente på seg i dagene og uka framover.

En ReAvisa-tipser forteller om ulykken på Brår onsdag morgen 12. mars 2025. Trafikken passerer ulykkesstedet.

