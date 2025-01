– Veldig positivt at du tar deg tida til dette og at du viser ditt engasjement for bygda vår

Hanna Grethe og Siri Merete får med seg sjølvaste ordføreren på gåturen i kveld. De skryter av ordføreren som blir med som Natteravn i Re. Han advarer mot ryktespredning etter alt som har skjedd, – det kan gjøre vondt til verre.

Det tok ikke lange tida før Natteravn-følget på tre møtte på noen. En liten gjeng med barn som dreiv og akte ved skolen lurte veldig på: – Hva gjør dere?

– Ja, det er et godt spørsmål, sier ordføreren, før han forklarer at de skal gå rundt og prate med folk og være det som heter «natteravn».

Mange uønska hendelser

Det er ganske nøyaktig to år siden at Natteravnene i Re ble etablert. Poenget er å ha trygge voksne ute der barn og ungdom samles. I området Bibo idrettsanlegg og Kirkevoll skole har det vært mange uønska hendelser den siste tida.

Derfor mobiliserte Natteravnene i Re og går natteravn i dette området denne langhelga, og starta med de første rundene i kveld, torsdag 23. januar 2025.

Blant flere nye frivillige var ordfører Frank Pedersen. Han har gått natteravn i Tønsberg by i tre års tid, og melder seg nå frivillig også i Re.

Stort problem med hærverk

– Jeg tenkte meg ikke om mange sekundene før jeg meldte meg, da jeg så det var behov. Det er givende å gå natteravn, og det er en fin måte å bli kjent med folk på og bli bedre kjent i området på.

– Nå kjenner jeg for så vidt Bibo og idrettsanlegget her godt, sier ordfører-Frank, som var mye her i Re i sin idrettsungdom, – men det har skjedd mye her og utvikla seg stort siden den gang.

I by’n har de også problemer med hærverk, som i Våle. Begge steder går det utover private, foreninger og kommune.

Koster mye i tid og penger

– Det koster mye, både i tid og penger. Kommunebudsjettet er stramt nok som det er fra før av, om ikke vi skal bruke penger på å reparere ting som med vilje blir ødelagt.

– De som jobber i kommunen har det travelt og nok å rekke, om ikke de skal bruke tid på sånt som dette, sier en oppgitt ordfører til ReAvisa.

Han får høre at det florerer med rykter etter det som har skjedd. Det vil han advare sterkt i mot.

Vondt kan bli til verre

– Det er en uting når det spres rykter uten hold i virkeligheten, da kan vondt bli til verre. Sånt kan gå ut over uskyldig ungdommer. Der har vi voksne et stort ansvar. Vi voksne må komme på banen og dempe sånne ting, det der ikke noen god ting i det hele tatt.

Med-natteravner denne kvelden Hanna Grethe Langeland fra Kleiva og Siri Merete Grønvold fra Brekkeåsen er enige. Sistnevnte bor i området det gjelder og bekrefter at det er mye rykter som svirrer.

I tillegg til alt det som er tidligere nevnt av brann, hærverk og innbrudd, er det også blitt ramponert inngangsdører på flere boliger i området.

– Veldig positivt

– Det er de som forteller at de føler seg utrygge når sånt som dette skjer over tid, forteller Siri Merete. Hun skal være med og gå Natteravn alle tre kveldene denne langhelga. Hanna Grethe skal være med i dag og i morgen. Ordføreren får til bare i dag, med fullt skjema for resten av helga.

– Men det skal sies: Veldig positivt at du tar deg tida til dette og at du viser ditt engasjement for bygda vår, sier Hanna Grethe og Siri Merete til ordføreren. De visste ikke, da de meldte seg som frivillig som natteravn, at det skulle bli sammen med ordføreren:

– Nei, ikke at jeg skulle gå med ordføreren, og heller ikke at lokalavisa skulle komme og ta bilder og greier, sier Hanna Grethe og ler.

– En fin mulighet

Hanna Grethe er helt ny i Natteravnene i Re, mens Siri Merete har vært med ett års tid. – Det er en fin mulighet, som foreldre, til å kunne følge litt med ungdommene og bli litt kjent med dem.

Barna Natteravn-trioen møter på aller først denne kvelden lurer på om ikke det blir kaldt å gå rundt utover kvelden og natta? Så får de voksne noen gode påkledningsråd fra de unge, «ull innerst», blant annet.

– Ja, jeg har kledd meg godt, forsikrer ordføreren. Som også hadde et gult Natteravn-drops på lur til barna.

– Glad for alle som bidrar

At ordføreren bruker torsdagskvelden sin på å gå natteravn i Re, gleder May Brit Brudvik i Natteravnene i Re: – Vi setter stor pris på alle som bidrar i natteravnene, og at ordføreren vår går foran som et godt forbilde, det er helt fantastisk!

At Natteravnene i Re gjør Bibo idrettsanlegg og Kirkevoll skole til et prioritert område, det gleder Rikke Lillebø som er rektor ved Kirkevoll skole:

– Glad for at Natteravnene i Re mobiliserer nå, sa rektor-Rikke til ReAvisa tidligere denne uka.

