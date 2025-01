Mange meldinger om hærverk, – men dette er ikke hærverk, understreker rektor

Det er mye gjerder og midlertidige greier på Kirkevoll skole om dagen. Søppelskuret som brant er rivi, nå er det gjerder der. Men gjerdene rundt tarzanløypa skyldes ikke hærverk.

– Hei Rikke, mye som skjer rundt skolen din om dagen. Flere meldinger tikker inn her, om mer og mer. Gjerder rundt «søppelskur» er etter brann, men hva er greia med gjerder rundt tarzanløypa?

– Ja, det skjer mye. Glad for at Natteravnene i Re mobiliserer nå, svarer Rikke Lillebø, rektor på Kirkevoll skole.

Avvik, ikke hærverk

– Det er gjerder rundt søppelkassene for å gjerde de inn. Dette er det TKE (teknisk etat i Tønsberg kommune, red anm) som har ansvar for. Tarzanløypa er stengt etter tilsyn, forteller rektor-Rikke.

– Det er noen avvik på den som må utbedres. Jeg er i kontakt med leverandør.

– Det er ikke hærverk, understreker Rikke i prat med ReAvisa.

Usikkert når åpner igjen

Flere ReAvisa-lesere har lurt på om gjerdene rundt tarzanløypa skyldes hærverk, at løypa må stenges av på grunn av ødelagte lekeapparat. Slik er det ikke.

– Når blir tarzanløypa åpna igjen?

– Det veit jeg ikke enda.

Veldig populær

Tarzanløypa har vært veldig populær siden åpninga i 2020. Den blir brukt mye i både skoletid og fritid. Nå er den stengt av og ikke mulig å bruke, i påvente av hva som skjer videre.

ReAvisa skreiv om snorklippen for fem år siden, les mer her. Å leke her har vært veldig populært, familier og barn har reist hit for å klatre, svinge seg og leke i tarzanløypa.

FAU ved Kirkevoll skole sto for etablering av løypa, finansiert av midler fra stiftelser, spillemidler og spons.

