Har du testa ut tarzanløypa i sommer?

Mange gleder seg nok til å begynne på skolen igjen denne høsten – spesielt her, som de kan henge og dingle i en Tarzanløype i friminuttene. Så moro er det, at også i sommerferien har det vært full fart i skolegården.

Dette kunne du først lese om i ReAvisas sommermagasin.

I flere uker på vårparten så vi at det skjedde noe på Kirkevoll skole, inni den lille skauen nord for skolen. Her ble det jobba med noe spennende:

Når elevene endelig kunne begynne på skolen igjen, etter flere uker med hjemme-undervisning, sto det en splitter ny tarzanløype klar!

To nivåer

Kirkevoll-rektor Rikke Lille-bø forteller at tarzanløypa er en av flere spennende prosjekter: Det kommer flere nye bordtennisbord, og ballbingen skal oppgraderes med nytt kunstgrass.

Rikke forteller at FAU har vært en stor bidragsyter, sammen med Sparebankstiftelsen DNB som ga 200.000 kroner til tarzanløypa. I tillegg er det søkt spillemidler.

Løypa er bygd med to forskjellige nivåer, sånn at den skal passe elever helt fra første til sjuende trinn.

Tarzan på omgang

Elevene må i korona-tid ta noen forhåndsregler i smittevern for å kunne bruke løypa. Rektor-Rikke fortalte før sommerferien at det er fordelt sånn at det er ett trinn som kan bruke løypa om gangen, og derfor gleder elevene seg til hver sjuende dag. Sånn blir det nok også når skolene starter opp igjen.

FAU på kirkevoll skole har en egen lekekomite, og der sitter blant annet Øyvind Kjær, Tormod De Lange Hansen og Inge Dahlset. De har holdt i prosjektet, søkt og ordna finansieringa.

– Rikke ville vi skulle få til dette, og vi er jo i utgangspunktet ja-mennesker hele gjengen, så da var det bare å kjøre på!, forteller Øyvind til ReAvisa.

Mye moro i skolegården

– Det har vært mye jobb, men samtidig moro å få til noe for barna. Det har vært et artig prosjekt og en engasjert gjeng. Vi er allerede i gang med neste prosjekt, og før skoleåret er ferdig skal vi ferdigstille enda et nytt lekeapparat i skoleområdet, forteller Øyvind.

Da ReAvisa var innom skolen for å sjekke ut tarzanløypa, var førsteklassingen Alma Ingelin Sand Adamsrød i full sving der. Hun er veldig fornøyd med tarzanløypa, så fornøyd at hun sykler dit i helger og i sommerferien sammen med venner for å prøve den enda litt til!

– Vi ønsker jo en skolegård med masse aktivitet, det har vi fått enda et supert bidrag til nå, sier en storfornøyd rektor-Rikke til ReAvisa.

