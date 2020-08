Eliteseriespiller trener nytt juniorlag i Re

Re stiller juniorlag denne sesongen, med en tidligere eliteserie-spiller som trener.

I sommermagasinet skreiv ReAvisa om den nye juniorsatsinga i Ramnes IF håndball, og nå er kampoppsettet klart.

Og førstkommende mandag møtes juniorene til sesongens første trening. Dette blir en veldig spennende håndball-sesong, med ny satsing over gammel lest.

Tilbake til gamle høyder med nye talenter

Det er mange år siden Ramneshåndballen hadde et lag for 18-åringene, de har gått rett fra aldersbestemte lag til damelagene. Nå blir det et juniorlag i Ramnes IF.

– Dette blir et slags springbrett til seniornivå, som skal tette et sportslig hull, forteller sportslig leder Ronny Bekkevold:

– Vi skal følge opp ungdommen på en enda bedre måte, i de åra der det fort kan ramle av noen. Det vil på sikt sørge for en mer stabil seniorstab.

Ramnes håndball har gjennom tidene vært flinke på akkurat dette, og tar mål av seg å bli det igjen.

Superhappy styre

Såpass satses det, at det er blitt huka inn en tidligere eliteserie-spiller til treneroppgaven: Lars Henrik Ulsaker Eriksen. Han vil samarbeide med damelagstrener Katinka Kjølstad, en rutinert Ramnes-jente som leder A-laget med ei stødig hand.

Lars Henrik er 30 år og spilte for eliteserieklubben Fold St. Hallvard i fjorårets sesong. Der ble han ble trena av Glenn Solberg, nå landslagstrener for de svenske herrene, og seinere Robert Hedin, mangeårig svensk landslagsspiller.

Den kommende sesongen skal han lede det nye juniorlaget til Ramnes håndball, og det er både styre og stell og sportslig ledelse superhappy for.

– Vi gleder oss over å kunne gi et helhetlig tilbud til spillerne i Ramnes håndball. Nå har vi et tilbud på jentesida fra 6 år og opp til damer 3. og 5. divisjon, forteller Silje Eggum på vegne av styret. I tillegg kommer flere guttelag, der det også satses på rekruttering.

Treneren lar seg imponere

Hovedpersonen sjøl er også happy. Med å havne i Re: Hus i Skjeggestadåsen og jobb på Revetal. Alt på grunn av en kjæreste herifra. – Jeg hadde aldri hørt om Revetal før, engang, innrømmer Lars Henrik i prat med ReAvisa.

– Men ettersom jeg fikk dame her ifra, så har jeg blitt kjent med stedet og har ingen betenkeligheter med å flytte hit. Det er sentralt, sjøl om det er landlig. Og det er trivelig og sosialt – og et godt samhold, både i bygda og i klubben.

– Helt supert, oppsummerer den ferske reingen sitt inntrykk av sitt nye bosted.

Han har fulgt med på Ramnes håndball en stund, som håndballkjæreste. Og han har latt seg imponere av det han har sett:

– Kan ikke klage på innsatsen!

– Jeg så en del kamper med de eldste aldersbestemte lagene og damelaget fram til korona-stoppen. Det var spennende kamper, og jeg så masse unge, treningsvillige jenter som står på – det virker til å være en fin gjeng.

– Og det inntrykket har jeg fått bekrefta på de få treningene vi rakk å ha sammen før sommerferien. Kan ikke klage på innsatsen – her er det full satsing! Og det er godt samhold og jentene har det skikkelig gøy sammen.

– Er ikke akkurat det litt typisk Ramnes, da?

– Jo, kanskje det – disse jentene har ikke alltid høyden eller fysikken på sin side, men er heller sterke på løpskapasitet og innsats. Og det er jo egentlig viktigst, for de ekstra centimeterne kan jo alltids komme. Og du kommer veldig langt med godt pågangsmot!

Spennende for klubben

– Og kommer ikke de ekstra centimeterne, så kan disse jentene alltids løpe fra motstanderne, sier Lars Henrik og ler, optimist på Ramnes sin framtid. Han ser mye bra i tempo, styrke og samspill.

Det er noe som ligger i veggene på Ramneshallen. Her har det sosiale alltid stått i høysete. Trives man sammen, spiller man bedre sammen.

Sportslig leder Ronny Bekkevold ser mange fordeler med juniorlag, og skryter veldig av trenerressursen som her henta inn.

– Vi har vært heldige med Lars Henriks valg av bedre halvdel, og så vårt snitt til å huke han inn i Ramnes håndball. Det er helt supert å få inn litt nytt blod, det er veldig spennende for klubben – og denne karen KAN håndball! Dette er helt ypperlig, og jeg er helt sikker på at det vil gi oss et løft.

Tenker langsiktig

Sjøl om ekstasen står i taket på Ramneshallen om dagen, både for å få lov til å komme i gang igjen med håndball, for juniorsatsingen, og den nye treneren, skal det tenkes langsiktig:

– Vi kommer til å se sportslige resultater om ett par år og framover. Dette vil gjøre overgangen fra aldrersbestemte lag til senior bedre og tryggere for jentene, sier Ronny.

Juniorspillerne skal få prøve seg i 3. divisjon nå og da. – Dette er veldig fint for rekruttering og for å ikke miste spillere i ungdomsåra, sier damelagstrener Katinka, som gleder seg til å samarbeide med den tidligere eliteserie-spilleren.

Og første trening for denne sesongen er mandag 10. august, første hjemmekamp er lørdag 26. september klokka 12.10.

