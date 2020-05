Her gir Morten en sjenerøs gave i kona Anitas ånd

– Dette er jo noe meningsfullt oppi alt, forteller Morten som mista sin kjære Anita. «Like kjært som blomster, er en gave til Ramnes håndball», sto det i dødsannonsen og i minneordet her i ReAvisa – og pengene strømmet inn.

– Det er rett og slett veldig fint, sier Morten Kjølstad. Det er i morgen tre uker siden han mista sin kone Anita Stange Kjølstad etter en tids sjukdom.

Oppi alt føles det veldig meningsfullt å kunne overrekke en så fantastisk sjenerøs gave til Ramnes håndball – helt i kona Anitas ånd:

– Utrolig at så mange har gitt så mye

– Ramnes håndball har betydd mye for Anita, og Anita har nok betydd mye for mange i håndballen. Det er helt utrolig at så mange har gitt så mye, sier Morten til ReAvisa.

Summen ble til slutt nesten 60.000 kroner. Og gaven ble overrakt i kveld.

Vi møtes utenfor Ramneshallen, sammen med eldstedatter Katinka, som er trener for damelaget, og Ronny Bekkevold, trener for J14-laget og sportslig leder for Ramnes håndball.

Pengene blir øremerka til ungdomssatsing i klubben, og de skal gå til jenter og gutter 14 år og eldre. Sportslig leder er full av takknemlighet:

Gave øremerka til ungdomssatsing

– Vi setter stor pris på dette. Det er en gave som vil styrke klubben og som virkelig vil komme til nytte, sier Ronny til ReAvisa.

Nytt av neste sesong er at det blir et juniorlag i Ramnes, et lag mellom de aldersbestemte lagene og damelaget. Et slags springbrett til seniornivå.

– Vi skal tette noen sportslige hull og følge ungdommen opp på en enda bedre måte, i de åra der det fort kan ramle av noen. Det vil på sikt sørge for en mer stabil seniorstab.

Ramnes håndball har gjennom tidene vært flinke på akkurat dette, og tar mål av seg å bli det igjen.

Juniorlaget får en tidligere eliteserie-spiller som trener. Les mer om det i den neste papiravisa.

Et hjerte for Ramnes håndball

Ronny kjente, som alle andre i håndballmiljøet, Anita:

– Jeg hadde faktisk først med Anita å gjøre i andre klubber enn her i Ramnes, i tidligere tider da vi begge var aktive i andre klubber.

– Men hun var alltid kjent som «Ramnes-jenta». Det var jo denne klubben hjertet hennes banka for.

– Så denne gaven er så absolutt helt i hennes ånd. Veldig flott, og tusen takk!, sier Ronny på vegne av Ramnes håndball.

Kommer ekstra godt med i disse tider

Korona-situasjonen har gått utover Ramnes håndball, som så mange andre lag og foreninger, forteller Katinka:

For eksempel Slottsfjellcup som ble avlyst, en av klubbens viktigste inntektskilder. Ingen kamper i hallen på ett par måneder tærer også på.

Derfor kommer denne gaven ekstra godt med i disse tider, når den lokale håndballen starter opp igjen, uten noen som helst ordinære inntekter.

Åtte lag har starta opp korona-tilpassa treninger i Ramneshallen i skrivende stund. Blant dem også det nevnte juniorlaget, som vil nyte godt av den sjenerøse pengegaven til minne om Anita Stange Kjølstad.

