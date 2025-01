Brannalarmen ble utløst, men brannmannskap fant ingen brann. Derimot fant de knuste vinduer og tydelige tegn på innbrudd. Det føyer seg inn i ei rekke med hærverk den siste tida.

Før midnatt lørdag 18. januar 2025: – Brannvesenet rykker ut til et klubbhus ved Bibo etter utløst automatisk brannalarm, melder Politiet i Sør-Øst.

– På stedet er det knust ruter og det bærer preg at noen har brutt seg inn, forteller politiets operasjonsleder Espen Reite.

Hærverk, brann og pøbelstreker

– Vaktmester og styreleder ble varsla, forteller operasjonsleder Reite. Politiet var på stedet natt til søndag og gjennomført en åstedsundersøkelse.

Dette er det siste i en rekke av hendelser i det samme området, der det har vært tilfeller av hærverk og branntilløp av ukjent årsak.

Det mest alvorlige før dette, var da et søppelskur ble totalskadd av brann før jul.

Går ut over frivilligheten

Det viser seg når ReAvisa reiser til stedet at det ikke er klubbhuset, som politiet og andre medier melder, men Vålehallen det dreier seg om. Den er i kommunens eie, men det er frivilligheten som er den store drivkraften.

– Vi begynner å bli ganske fortvila nå, over at ting ikke får være i fred. Verken på skolen eller idrettsplassen, forteller Jeanett Tollefsen i IL Ivrigs fotballgruppe.

– Noe av ødeleggelsene er kommunens område, men flere av disse hendelsene berører også frivilligheten.

Mange hendelser den siste tida

– Vi er både lei og lei oss over at noen må ødelegge for er helt lokalmiljø. Et lokalmiljø som er basert på frivillighet, og som bare vil skape et godt miljø for barn og ungdom i bygda.

I prat med ReAvisa oppsummerer hun kjapt noen av hendelsene i den siste tida: – Søppelskuret på skolen, ødelagte høyttalere på skolen, noen som kobler seg til høyttalerne på skolen til langt på natt.

– Fyrverki mot turnhallen og på og rundt idrettslanlegget i romjula og rundt nyttårsaften, ødelagte skilt på sponsortavla. Og nå dette.

Noen få ødelegger for de mange

Jeanett understreker i prat med ReAvisa at, – de fleste ungdom rundt omkring her er ressurser for bygda si. Enten som dommere, trenere eller aktive sjøl.

Det er synd at noen få skal ødelegge for de mange. – Men trist er det! Og man tenker jo litt sånn: Hva blir det neste…

Folk oppfordres til å holde øynene oppe og være oppmerksomme – og melde ifra til politiet hvis du ser noe.