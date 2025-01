Alle de store kommer hit – men det er fem lokale band og et mannskor fra Re som selger ut full hage først

I går skreiv lokalavisa at alle banda var klare, og vi skreiv om et svært godt billettsalg. I dag ble det utsolgt, ett snaut døgn etter at ReAvisa-saken ble publisert.

Allerede var PR-sjef for Revårocken helt satt ut over interessen for en gjentakelse av Revårock i Foynhagen til sommeren. Det ble utsolgt da bønda inntok Tønsberg by for første gang for to år siden, men nå blir det lagt ut et hundretalls flere billetter med enda litt bedre plass.

Tross flere billetter i salg denne gang, er det nå utsolgt – igjen. Og det litt under fem måneder før festival.

Første arrangør som fyller full hage

Dermed er Revårock i Foynhagen – med fem lokale band og et mannskor fra Re – de første artistene som klarer å selge ut en kveld i hele sommer-Norges storstue Foynhagen på brygga i Tønsberg.

– Ja, nå er det utsolgt. En dag etter artikkelen i ReAvisa. Er det ikke heeeeeeelt sjukt?, spør en litt forfjamsa PR-sjef Thomas Stange.

– Og jeg trur vi kunne solgt mye, mye, mye mer, bare i kveld. Det renner inn med meldinger her.

Nok en fantastisk Foynhage-sommer

Det er ikke småtteri de lokale Re-banda og vårt ferske mannskor har utkonkurrert i billettsalget for årets Foynhage-sommer. Forrige gang sto Re-banda på samme sommer-plakat som Kiss, i år er følgende artister klare:

Staysman, CC Cowboys, Maria Mena, Supergrass, Europe, Manic Street Preachers, Briskeby, The September When, Isah, Emma Steinbakken, Postgirobygget, Astrid S, Sigrid, Rotlaus, The Wailers og sist offentliggjort i dag: Klovner i Kamp.

Men eneste som står markert med rødt, som utsolgt – det er Revårock i Foynhagen. Ingen andre.

Utsolgt, gang på gang – og atter en gang

Revårock-festivalen ble arrangert i 15 år i Fon, først på en traktorhenger ved Sjuevannet og så på kubeitet til festivalsjef Snorre Langeland, fra 2002 til 2017. Her kan du mimre mer med bilder fra ReAvisa-arkivet.

I 2015 reiste bønda til by’n med Revårockefeller, der alle våre lokale Re-band rocka Norges rockescene nummer 1. Utsolgt, også da.

Så var det for to år siden bønda reiste til by’n «vår» – Tønsberg. Utsolgt, igjen. Og nå igjen, før Revårock i Foynhagen 2025.

