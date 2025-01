Alle banda er klare og alle billettene er straks solgt ut: – Bare hundre igjen nå

Revårock i Foynhagen gjentas i sommer, etter en braksuksess med utsolgt hage for to år siden. Nå ligger det an til en minst like stor braksuksess til sommeren.

Det ble en utsolgt Revårock i Foynhagen for to år siden. Da ble det solgt nesten 1.000 billetter før det var fullt. Det skjedde en måneds tid før festivalen.

Nå er det solgt like mange billetter, fem måneder før festival. Forskjellen før Revårock i Foynhagen versjon 2.0, er at det legges ut flere billetter.

– Helt sinnsykt!

Dermed er det fortsatt noen billetter igjen, – men ikke mange!, forteller Thomas Stange, PR-sjefen bak Revårock-festivalen. – Det er jo helt sinnssykt.

– Vi skjønner egentlig ikke åssen det ska’ værra mulig. Blir helt satt ut av den enorme responsen fra bygda vår når vi drar i gang no’!

– Er ekstremt ydmyk for å si det mildt, sier Revårockens PR-sjef til ReAvisa.

Utsolgt, gang på gang

Revårock-festivalen ble arrangert i 15 år i Fon, først på en traktorhenger ved Sjuevannet og så på kubeitet til festivalsjef Snorre Langeland, fra 2002 til 2017. Her kan du mimre mer med bilder fra ReAvisa-arkivet.

I 2015 reiste bønda til by’n med Revårockefeller, der alle våre lokale Re-band rocka Norges rockescene nummer 1. Utsolgt, også da.

Så var det for to år siden bønda reiste til by’n «vår» – Tønsberg. Utsolgt, igjen.

Hundre flere billetter

– Det hadde vært utsolgt nå, også. Hvis vi hadde solgt like mange billetter som forrige gang. Men vi ser at vi kan få te’ litt mer plass og selge noen flere billetter, så vi legger på hundre te’, forteller Stange til ReAvisa.

Dermed nærmer vi oss et totalt publikumstall på nærmere 1.100 til sommerens Revårock i Foynhagen. Alle får se og høre lokale Re-band på scenen, tradisjonen tro.

Halvparten av årets band spilte sist, halvparten er nye siden da. Alle ble trekki i fjøset til festivalsjef Snorre fram mot jul på en litt spesiell måte.

En fantastisk plakat

Mer om det finner du på Revårockens sosiale medier. Ekstra spesielt ble det da Ramnes trekkspillklubb ble trekt, en musikalsk lokalforening som har vært lagt ned noen år nå.

Da måtte det trekkes på nytt, og Sheriffkontoret ble trekt – et band som har gjenoppstått i nyere tid, som faktisk spilte på den aller første Revårocken i 2002.

The Blues Buddies Band er også aktive igjen, og skal showe i Foynhagen til sommeren. Før jul løfta de taket på Støperiet.

Mannskoret åpner festivalen

Ellers er det de gode gamle The Dix, Revåjammer og The Brokeback Mountain Countryband, som også spilte her for to år siden – da ble det full hage og fullt trøkk.

Nye i Foynhagen er mannskoret Gregershølet og omegn sangensemble, som skal åpne festivalen. Les mer om deres debutkonsert før jul her.

Revårock i Foynhagen skjer lørdag 7. juni 2025, billetter er i salg så lenge det er billetter igjen.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.