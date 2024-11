Sheriffkontoret på gjestegården: – Det blir en kul greie

Et opptatt øvingsrom, en alternativ øving hjemme i stua til trommisen – og vipps så var en akustisk ide født, for god til å ikke gjøre noe med.

Bandets første kime ble sådd for snart 25 år siden, og den første skikkelige spellejobben var på en traktorhenger ved Sjuevannet på den aller første Revårocken i 2002.

Det starta da Roger Bergan stakk innom Frank Wedde for å levere noe redskap Frank hadde spurt om å låne, og praten gikk over på musikk og country.

Spiller hjemme i Re igjen

– Da skjønte vi at vi likte countrymusikk, begge to, forteller Frank – og resten er historie. Frank fulgte Roger videre fra Sheriff-kontoret til solo-utgivelser, spilt inn i Nashville.

Det var Roger Bergan med The loose canon og det var Roger Bergan med The urban countryband, og det har alltid vært Sheriffkontoret litt til og fra ved siden av.

Flere har vært innom i løpet av åra som har gått, og dagens Sheriffkontor har tatt sin form de seinere åra.

Flere innom i årenes løp

De opprinnelige sheriffene var Roger og Frank pluss Dagfinn Ellingsen, Rune Lie og Joakim Skovlund. I dag består bandet av de to faste sheriffene Roger og Frank pluss Jostein Christensen, Per Arne Hansen og Truls Nilsen.

– Uten et lensmannskontor må vi hvert fall ha et sheriffkontor, sier Frank og ler, – det kan ikke være helt lovløse tilstander her i bygda!

Derfor gjenoppsto Sheriffkontoret med noen lensmenn fra det opprinnelige bandet pluss noen fra de andre Roger Bergan-prosjektene.

– Vi har blitt kasta ut i det

Frank forteller at de starta opp veldig pent, bare for moro skyld, nå i nyere tid. Det gikk ikke lange tida før det ble noen jobber, tross en forsiktig re-start.

Det har blitt noen firmaeventer og i sommer spilte de på en bryggefestival i Sande, der de varma opp for Åge Aleksandersen og Sambandet.

– Vi har blitt litt kasta ut i det, på store scener og proft opplegg, så det ble litt mer enn vi hadde regna med, forteller Frank.

– Det blir en kul greie

Snart tar de det helt ned, også det ganske så tilfeldig: – Øvingsrommet var opptatt på Elverhøy, så vi måtte samles hjemme i stua til Jostein. – Der øvde vi helt akustisk, og tenkte at «jøss, dette låter bra».

– Det ene tok det andre av tilfeldigheter, og enden på visa er at Sheriffkontoret skal spille en akustisk konsert på Stange gjestegård denne høsten: – Det er gjestegården helt perfekt til, det blir en kul greie i en fin setting.

Sheriffkontoret spiller på gjestegården fredag 22. november 2024.

