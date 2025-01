Millioner av melkekartonger med viktig budskap fra Re

Melkekartongene skal inspirere til styrkebaserte samtaler rundt frokostbordet, landet over.

Gjennom samtalekort på melkekartongen settes fokus på styrker og muligheter, framfor utfordringer og begrensinger. En kjent greie for oss her i Re, der SMART har vært en del av oppveksten og lokalsamfunnet i tjue år.

SMART feirer i år et jubileum som skal markeres gjennom hele 2025. Blant det første som skjer, er dette samarbeidet med Q-meieriene.

Re-barn har laga oppgavene

– SMART-metodikken har blitt adoptert av skoler og barnehager over hele landet. Nå når vi også ut til familier i de tusen hjem via melkekartongen, sier Henrik Kopstad Arnesen, leder ved SMART senter for sosial innovasjon på kommunehuset på Revetal.

Q-sjefen Kristine Aasheim deler begeistringen og sier i ei pressemelding fra Q-meieriene: – Vi tror dagen blir aller best når du gir både hode og kropp god og riktig næring. Det kan fungere som mentale vitaminer i hverdagen.

Metodikken med tjue forskjellige egenskaper beskriver styrker og kvaliteter. Seksten av disse vil pryde Q-melken fra januar til mars i år.

Konkrete tilbakemeldinger

ReAvisa var innom SMART-kontoret på Revetal før jul og fikk et innblikk i jobben som er gjort. Der var det melkekartonger, kort, tegninger og notater, saks og lim. Nå er resultatet klart og skal spres til hele Norges land:

– Det er fint å si til et barn at noe han eller hun gjorde var bra, men det er enda mer verdifullt hvis man kan være spesifikke, forteller SMART-sjef Henrik:

– Var barnet tålmodig? Viste det omsorg? Felles språk gjør det enklere å fokusere på det positive og bygge videre på styrkene den enkelte har.

Et løft for psykisk helse

Barn fra Kirkevoll skole og Ramnes private barnehage har bidratt her i Re. SMART-sjef Henrik mener at å ha en styrkebasert tilnærming i både skole, barnehage, jobb og familieliv kan bidra positivt til den psykiske folkehelsa.

– Når denne metodikken viser seg å fungere i alt fra barnehager til ledergrupper i næringslivet, er det grunn til å tro at den også kan fungere i familielivet.

– Derfor håper jeg at mange vil bruke melkekartongene til å sette i gang gode samtaler og refleksjoner rundt matbordet.

Kort om SMART oppvekst:

SMART oppvekst er et helhetlig konsept utvikla for å fremme barn og unges sosiale og emosjonelle kompetanse. Ved å fokusere på styrker, inkludering, samarbeid og positivt samspill, bidrar metoden til å skape trygge oppvekstmiljøer som fremmer både faglig og personlig utvikling.

Fra det starta i 2005 på Kirkevoll skole her i Re har SMART-metodikken vokst og utvikla seg til å omfatte barnehager, familier, næringsliv og offentlig sektor.

Metoden benytter styrkebaserte tilnærminger, engasjerende aktiviteter og refleksjonsøvelser for å styrke både individet og fellesskapet.

I år vil 20-årsjubileumet til SMART markeres gjennom hele året, også i samarbeid med lokalavisa.

