Friluftslivets år: – Bli med på bålkos i Revetalhagen

Lørdag åpnes Friluftslivets år med 500 bål over hele landet, ett av dem i Revetalhagen.

Førstkommende lørdag 18. januar 2025 er det «Kom deg ut-dagen» og det markeres med «Hele Norge båler». I den anledning inviterer Revetalhagen til bålkos fra klokka 12.00 til 14.00.

– Vi lager pinnebrød og noe varmt å drikke. Kom innom med barn, bestemor, naboen, eller kom aleine. Det er gratis og alle er velkommene. Ta gjerne med akebrett eller ski for de som vil være aktive på tunet.

Offisielt startskudd

Foreninga Norsk Friluftsliv forteller i ei pressemelding at det offisielle startskuddet for Friluftslivets år 2025 går denne lørdagen, med den nasjonale markeringa «Hele Norge båler».

Fra Longyearbyen i nord til Lindesnes i sør skal folk samles rundt bålet for å sammen feire starten på feståret for friluftslivet. – Dette blir en festdag med over 500 varme og inkluderende møteplasser i vintermørket.

– Det blir alt fra store arrangementer med friluftslivsorganisasjoner og ordførere, til små nabolagsbål. Vi håper så mange som mulig blir med ut denne dagen, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Friluftsliv for alle

I Friluftslivets år er målet at alle skal finne sin friluftsglede, altså en del av friluftslivet som passer for seg. Generalsekretær Lier håper alle vil bruke året til å utforske egen nærnatur, invitere hverandre ut og gjerne prøve noe nytt.

– Dette året skal vi senke terskelen for å delta, så friluftslivsorganisasjonene skal åpne opp, invitere inn og vise fram den fantastiske bredden av aktiviteter man kan være med på.

– Dette er en gylden mulighet for å lære noe nytt, oppdage nye interesser og bli en del av de gode friluftsfellesskapene som finnes.

