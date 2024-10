To tradisjonsbygg reiser seg i Revetalhagen

Du har kanskje lagt merke til det, at det reiser seg ett par bygg i Revetalhagen. Bak står blant andre to Re-gutter som har vokst opp sammen med hyttebygging i skauene hjemme rundt Holtgrenda.

– Vi har bygd mange hytter sammen i skauen hjemme, forteller Martin Lefsaker (26) og Torje Ormestad Larsen (25) som vokste opp sammen i Holtgrenda i Undrumsdal. Nå bygger de over en eldgammel byggeskikk i Revetalhagen.

Det første kurset i grindbygg ble holdt i fjor, og nå var det tid for et nytt kurs: Ni deltakere var samla på Holt gård for å lære gammel byggeteknikk som fortsatt holder mål på alle vis, den dag i dag. Både økonomisk og ikke minst miljømessig.

Kompisene brenner for gammel byggeteknikker

Du må heller ikke tro at modulbygg er noe nytt, der elementene kommer ferdig for å bli satt opp på byggeplassen. Grindbygg er akkurat det samme, her lages alle elementene ferdig først.

Martin Lefsaker arrangerer kurs hjemme på Holt gård, og har god hjelp av barndomskompis Torje Ormestad Larsen med å reise byggene, også han studerer og jobber med gamle byggeskikker.

De starta med hyttebygging i skauen, og det var starten på en interesse og yrkesvei. I dag deler de den samme interessen for gamle håndtverk.

Kursdeltakerne rakk i løpet av ei kurshelg å reise byggene. Instruktør for kurset var Rudolf Sisu Sarromaa (19).

Kortreiste materialer

Det blir to bygg i Revetalhagen, en mindre bod og et større bygg som kan være lager for redskap og hageutstyr. Dette er kalde bygg med god lufting, mest for å ha saker og ting under tak.

Grindbygg er en enkel konstruksjon, der man på en materialbesparende måte kan sørge for store spenn på opptil femten meter og dermed sørger for store rom.

Den dag i dag bygges det for eksempel kufjøs på denne måten. Alt er i treverk, til og med pluggene som holder elementene sammen.

Det er brukt gran og furu pluss eik til plugger – alt så kortreist du kan få det: Fra skauen til Holt gård.

Det eneste unntaket som ikke er i tre er stålfestene og steinene bygget står på.

Flere kurs framover

– En gammel teknikk som helt klart holder godt den dag i dag, forteller Martin Lefsaker om grindbygg. Han opplever stor interesse for slike kurs på gården, og forteller at det vil bli flere kurs framover.

Denne gangen var det Revetalhagen som fikk nyte godt av resultatet av kurset – kursdeltakerne bygger og Revetalhagen betaler, med midler gitt av Sparebankstiftelsen DNB.

– Det lover godt for framtida at så mange unge engasjerer seg. Det er mye gode ressurser i unge folk rundt omkring.

– Flinke arbeidsfolk og kloke hoder, sier Rikka Marie Rivrud på vegne av Revetalhagen og NaKuHel Vestfold.

Vil du hjelpe til?

Bygget er reist og siste innspurt skal gjøres unna før alt er ferdigstilt, det skjer med en dugnad førstkommende torsdag 24. oktober 2024. – Vi mobiliserer for å sette prikken over i-en med takstein på grindbyggene, forteller Revetalhagen på sin Facebook-side.

– Det blir litt enkel matservering fra klokka 16.00 til alle som vil være med. Etter at vi er ferdige blir det litt kaffekos fra cirka klokka 19.00 til 20.00. Hvis vi har ekstra kapasitet legger vi også flis på stiene, så det ikke blir så sølete.

– Vi har også fått en tenkebenk fra Human-Etisk forbund som skal monteres. I tillegg til takstein-bærere trengs det folk på kjøkkenet.

– Bli med om du har lyst og mulighet og spre gjerne ryktet!

Se flere bilder fra reising av grindebygg i Revetalhagen:

