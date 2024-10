Musikalsk søndag i Re: To konserter med tre korps

Til helga viser kulturbygda Re seg fra sin sanne side, med to konserter med tre korps i løpet av en søndag.

Det er få steder med så stor korps-tetthet som her i bygda vår, med hele to skolekorps og to voksenkorps.

Jubileumskonsert

Det ene voksenkorpset jubilerer, og skal feires på Våle samfunnshus søndag 27. oktober klokka 18.00:

– Gla’gjengen feirer 35 år med konsert på samfunnshuset. Det blir tradisjonell konsert med variert program, inviterer Gla`gjengen.

– Solist, store stykker og selvfølgelig fengende marsjer. Det koster 150 kroner, som og dekker kaker og kaffe i pausen. Loddsalg har vi, også! Velkommen til konsert!

Filmmusikk

Det blir også konsert med Ramnes og Røråstoppen skolekorps i samarbeid med voksenkorpset Blågjengen, tidligere den samme søndagen.

Det blir på Revetal ungdomsskole klokka 15.00 – Vi er så heldige å få samarbeide med Blågjengen og repertoaret er filmmusikk, melder skolekorpset i en melding til ReAvisa.

