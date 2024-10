Har du gode Re-kandidater til kulturprisen?

Tønsberg kommunes kulturpris deles ut årlig til personer eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen. Det nærmer seg fristen for å foreslå kandidater, fristen er 1. november 2024.

Formålet med prisen er todelt: Å hedre personer/organisasjoner som har ytt en særlig innsats for kulturlivet i Tønsberg kommune samt å stimulere til økt kulturell aktivitet i kommunen.

Prisen kan deles i to like store deler og tildeles to personer/organisasjoner samme år. Alle kan nominere kandidater til prisen. Forslaget skal være skriftlig og begrunnet.

Heder og ære, kunstverk og 50.000 kroner

Tønsberg kommunes utvalg for kultur, idrett og folkehelse avgjør hvem som skal tildeles prisen. Også kandidater som er nominert tidligere år, men ikke tildelt pris, kan vurderes som kandidater.

Prisen overrekkes ved egnet anledning kort tid etter at vedtak er fattet. Prisen består av et kunstverk samt kr 50.000,- forutsatt at slikt beløp er avsatt til formålet gjennom kommunens årlige budsjettbehandling.

Send forslag til kulturprisen 2024 til postmottak@tonsberg.kommune.no, fristen er 1. november, melder Tønsberg kommune – mer info finner du her (ekstern lenke).

Ingen kulturprisvinnere fra gamle Re i nye Tønsberg

I Re kommune-tida fikk følgende kulturprisen: ReAvisa, Kulturhuset Elverøy, Linjentene, Vivestadmarkedet, Re motorsport, Revårock, Helga Bjerkø, Thor K. Christensen, Ramnes og Røråstoppen skolekorps.

Videre Åse Burås, Våle og Ramnes orkesterforening, Anita Stange Kjølstad og Preben Skjøtt, Ragnar Fon, Frank Wedde, Synnøve Hegg, Karl Anders Bråten, Øyvind Skjeggerød, Espen Ness Lund og ekteparet Else og Anton Saurdal.

I nye Tønsberg kommune har ingen personer eller organisasjoner fra Re mottatt kulturprisen.

