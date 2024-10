Rundt 250 elever må bestemme seg for ny SFO-plass

Da Re og Tønsberg slått sammen, ble alle plasstypene fra begge kommunene med inn i den nye storkommunen. Nå reduseres antall plasstyper betydelig.

Kommunestyret vedtok 14. oktober 2024 endringer i kommunens SFO-tilbud, og fra nyttår vil antallet plasstyper bli redusert for elever på 1.-3. trinn, og det blir ikke lenger mulig å kjøpe enkeltdager.

– Vi har hatt veldig mange ulike plasstyper i SFO. Det har sammenheng med at vi videreførte alle plasstypene fra både Re og Tønsberg da kommunene ble slått sammen i 2020, sier kommunalsjef Espen I. Riiser i ei pressemelding fra Tønsberg kommune.

Kun hel, halv eller gratis kjernetid

I etterkant har regjeringa innført gratis kjernetid i SFO for alle på 1.-3. trinn. – Det å ha ulike plasstyper var viktig for å gi alle barn muligheten til å være noe på SFO, uavhengig av familiens økonomi. Nå er det ivaretatt gjennom gratis kjernetid for alle, forteller kommunalsjef Riiser.

For elevene på 1.-3. trinn fjernes nå alle plasstyper utenom full og halv SFO-plass. Foresatte som i dag har en annen plasstype i SFO for sitt barn, må i løpet av november ta stilling til om de ønsker full plass, halv plass eller kun den gratis kjernetiden i SFO fra 1. januar.

Det blir heller ikke mulig å kjøpe enkeltdager i SFO fra 1. januar. For elevene på 4. trinn blir det foreløpig ingen endringer ut over at det ikke blir mulig å kjøpe enkeltdager.

– Handler om økonomi

Kommunalsjefen legger ikke skjul på at endringen er økonomisk motivert. – Mange plasstyper har gitt stor fleksibilitet, men det har blitt veldig kostbart for kommunen å drifte SFO-tilbudet.

Dette er ett av tiltakene i omstillingsprosjektet «Sunn kommuneøkonomi», der målet er å redusere kommunens kostnader med 273 millioner kroner innen utgangen av 2028.

– Det er dessverre ikke mulig å gjennomføre så store kutt uten at det påvirker tjenestetilbudet, sier kommunalsjef Riiser.

