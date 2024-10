Historisk volleyballkamp i Vålehallen: IL Ivrig-jentene ga eliteserie-laget Oslo volley kamp

Fantastisk stemning i Vålehallen denne søndagen, noe også Eliteserie-gjestene takka for da de fortalte at man må langt vest eller nordover i landet for å oppleve sånn stemning og slike publikumstall – sjøl i Eliteserien.

Les papiravisa på nettavisa – last ned gratis!

Her finner du avisa – plukk med deg gratis.

Etter IL Ivrig-seier mot Vigør FK nede i Kristiansand for et par uker siden, var det i søndag 27. oktober 2024 klart for en historisk åttendedelsfinale i NM hjemme i Vålehallen. Du kan lese mer om tidenes mest aktive sesong for IL volleyball i papiravisa.

Aldri før har IL Ivrig-jentene i 2. divisjon tatt i mot et eliteserielag til hjemmekamp i Vålehallen, så det var mobilisert både på og utafor banen til en historisk kamp:

Ett av landets beste volleyball-lag

Motstanderen Oslo volley har innleda seriespillet med to sterke seiere, de må regnes som ett av Norges beste damelag. De lå i kortene at det kunne bli overkjøring, all den tid våre jenter spiller i 2. divisjon.

Trener Stein E. Nylen sa på forhånd at målet var å spille en god kamp og få til mye av det spillet man trener på. Og det fikk IL Ivrig-jentene til, for de overraska stort fra start:

Hjemmelaget tok kommandoen i det første settet og opparbeida seg en 5-poengsledelse helt til 18 – 13. Da ble de litt for forsiktige og gjorde noe enkle feil som gjorde at Oslo-jentene kunne hale i land settet med 25 – 23.

Over 200 på tribunen i Vålehallen

I det andre settet viste Vilde Hagen, Oslos beste for dagen og tidligere Tønsberg VBK-spiller, serve og angrep av høy klasse. Det sørga for en lett settseier til bortelaget.

I det tredje settet kom våre jenter tilbake og kjempa javnt med favorittene fram til stillingen 19 – 20. Da viste Oslo volley sin rutine og rodde i land settet med 25 – 21-seier.

Dermed vant de også kampen med seier 3 – 0 i sett, ganske så oppskriftsmessig. IL Ivrig-jentene er ute av NM, men de ga eliteserielaget god motstand og høsta solid applaus fra de over 200 på tribunen.

Les papiravisa på nettavisa – last ned gratis!

Her finner du avisa – plukk med deg gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.