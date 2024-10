Les papiravisa på nettavisa – oktober 2024

Ei rykende fersk ReAvis er klar for å bli lest fra forside til bakside: Her finner du avisa rundt om i Re og omegn, og her kan du lese papiravisa på nettavisa.

Nærpolitiet er starta opp, med Re som et prioritert sted – lokalavisa ble med en nærpoliti-patrulje på den aller første runden i Re. Hva mener du nærpolitiet bør prioritere i bygda vår?

Også Sheriffkontoret har starta opp igjen, det er et lokalt countryband som har røtter helt tilbake til starten av 2000-tallet.

En verdig avrunding på Vika landhandel

Noen legger ned og andre starter opp, det kan du lese mer om i papiravisa. Og ett par bygg reiser seg i Revetalhagen, i gammel byggeskikk.

Wenche Weum Bue (74) har innfinni seg meg at den moderne Vika landhandel-historien går mot slutten, etter at hun ble sjuk i sommer.

Hun vil takke alle som bidrar og besøker butikken for at den kan holde åpent ut dette året, for å få en verdig avrunding i Vika.

Lokalavisa holder deg oppdatert

Som alltid skjer det mye i det lokale kulturlivet, og lokalavisa holder deg oppdatert. På mannskor, Revårock og Blues Buddies, badeklubb-fest og de faste månedlige boktipsene fra biblioteket, pluss mye mer.

Vi kan kalle det høst og det skjer utrolig mye på mange fronter i bygda vår – det kan du lese mye mer om i vårt ferske oktober-nummer.

Avisa er på vei ut i avishyller i Re og omegn i løpet av onsdag og torsdag i uke 42 – og du kan lese papiravisa på nettavisa, som vanlig.

Liker du avisa og vil bidra til spleiselaget bak? ReAvisa-vippsen er 54 02 82.

I ReAvisa får du godt lokalt lesestoff og nyttige annonser fra det lokale næringslivet.

Henge med? Annonse@ReAvisa.no. Tips til gode saker? Tips@ReAvisa.no.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.