Hva mener du nærpolitiet bør prioritere i Re?

Lokalavisa tar i mot tips og videreformidler til politiet, som vil sette inn nærpolitiet der det trengs mest. Les om det og Re som et prioritert sted i papiravisa som kommer ut seinere denne uka.

Les papiravisa på nettavisa – last ned gratis!

Her finner du avisa – plukk med deg gratis.

ReAvisa gjorde det i sin tid i samarbeid med Utrykningspolitiet (UP), der distriktssjefen tok i mot tips om veier de burde prioritere med fartskontroller:

Vi tok i mot innspill fra leserne og videresendte tilbakemeldingene. Det samme gjør vi gjerne når det gjelder det nye nærpolitiet som settes inn også i Re.

Lokalavisa videreformidler til nærpolitiet

Så har du forslag til hva nærpolitiet burde se nærmere på her i bygda vår, kan du sende en epost til Tips@ReAvisa.no og vi samler sammen tilbakemeldingene og videreformidler i store trekk til politiet det som skulle komme inn.

Det kan være områder, tematikk eller andre forslag du har på hjertet, og da selvfølgelig noe som har med lokale forhold i bygda vår å gjøre. Du kan sende epost, og du kan også kommentere saken på ReAvisa sin Facebook-side.

Du kan også svare direkte til politiet i deres undersøkelse på nettsida www.politiet.no/undersokelse-politiet-vestfold.

Nærpolitiet blir til i samarbeid med nærmiljøet

– Vi er veldig takknemlige for at du bidrar med dine erfaringer, kunnskap og innspill til forbedringer, melder politiet. Resultatene av undersøkelsen kan bli brukt til forskning, forteller politiet. Tilbakemeldingene fra ReAvisa-leserne kan sørge for bedre prioriteringer.

Prosjektet skal utvikles og evalueres underveis, nærpolitiet skal bli til i samarbeid med nærmiljøet. Les mer om prosjektet i den ferske papiravisa som kommer ut seinere denne uka, uke 42.

Avisa vil du finne i avishyller i Re og omegn og papiravisa kan du som alltid også lese på nettavisa.

