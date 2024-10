Få har meldt seg i Re: – Ja, jeg synes også det er rart

I tidligere tider kunne ReAvisa skrive om luksusproblem med for mange folk til for få ruter. Sånn er det så definitivt ikke i år. Av 100 frivillige som trengs i Re, har bare 28 meldt seg.

Tønsberg kommune forteller om bøssbærer-mangel på Revetal, en prekær som sådan. Det gjaldt hele Tønsberg kommune tidligere denne uka, men mange steder er det blitt mobilisert. Nå er det Revetal igjen, der det mangler flest i forhold til hvor mange som trengs.

Mot normalt, kan vi trygt si. Her i Re, med oppmøte på Revetal, var det i tidligere tider flust med folk og gamle Re kommune toppa lista år etter år med mest samla inn per innbygger i Vestfold.

– Ja, jeg synes også det er rart

– Hva kan ha skjedd, siden det har snudd så veldig, med så tilsynelatende laber oppslutning? Kan det være at folk her ikke veit om den lokale delen av TV-aksjonen?

– Ja, jeg synes også det er rart, sier ordfører Frank Pedersen til ReAvisa. Han er leder for TV-aksjonen i Tønsberg, og kan si seg enig i at man ikke har klart å mobilisere som målet var.

– Men Re er ikke glemt. Jeg satt blant annet med TV aksjon- roll-up på Re-torvet sist torsdag.

Rekord ellers i Tønsberg, men få i Re

Han viser også til at det er lagt ut diverse informasjon på kommunens nettside. Det var også et oppslag i Tønsbergs Blad om bøssebærer-mangel. Men det har ikke ført til mobilisering her i Re, bare rundt om ellers i storkommunen:

– Alle andre områder er nå dekket godt opp. Vi er faktisk flere bøssebærere enn noen gang i kommunen. Nærmer seg nå 350 stykk! Men få i Re!?, stusser ordføreren på.

Akkurat nå er det dårligst dekning av ruter på TV-aksjonsdagen her i Re, og det må vi kunne si er mot normalt når vi ser til TV-aksjon-historien her i bygda vår.

Re-oppmøte på Revetal bibliotek

– Jeg synes kommunikasjonen har vært bra, sier likevel ordfører-Frank. Vil du bidra og/eller bli bøssebærer under TV-aksjonen søndag 20. oktober 2024, så finner du all info på Tønsberg kommunes nettside (ekstern lenke).

– Vi har 28 stykker i dag tidlig, målet er 100, oppsummerer ordføreren og TV-aksjonslederen i Tønsberg den dystre Re-statistikken. Foreløpig. For det er ikke for seint, ett par dager før aksjonsdag.

Revetal og Regata 1, det vil si biblioteket (OBS, det sto først kommunehuset i denne saken), er oppmøtested for hele Re, klokka 15.00 søndag 20. oktober 2024. Du kan melde deg som bøssebærer på TV-aksjonens nettside her (ekstern lenke).

Kort om årets TV-aksjon:

«Vi står sammen for små helter» er slagordet til årets TV-aksjon som går til Barnekreftforeningen, der pengene skal sørge for at:

Familier unngår å bli splitta sjøl om de bor langt unna sjukehuset.

Barn med alvorlig sjukdom får ha hele familien hos seg i behandlingsperioden.

Foreldrene kan ta vare på alle barna sine, seg sjøl og hverandre.

Søsken blir inkludert, sett og ivaretatt.

Familiene kan finne ro og får leve et mer normalt hverdagsliv i en vanskelig situasjon.

Kilde: www.tvaksjonen.no

