Re-gutt står bak landeplage – rett inn på 1. plass

Torsdag ble låta sleppi, fredag toppa den lista. Ting har skjedd fort Re-gutten Truls (21) som feirer sin første nummer 1-hit med et besøk hjem til barndomshjemmet i Re.

Les papiravisa på nettavisa – last ned gratis!

Her finner du avisa – plukk med deg gratis.

Drømmestudiet på LIMPI var et faktum for to år siden, lokalavisa skreiv om Truls Klepp Grytnes (21) første gang da. Etter studiet har han jobba som produsent i Oslo, travelt opptatt med å oppfylle drømmen om å leve av musikk.

Hans siste produksjon «Hvilepuls» sammen med Gaute Grøtta Grav ble streama over 100.000 ganger det første døgnet. Den ble sleppi torsdag, og var en hit allerede fredag. Gjennom denne helga har den toppa den norske Spotify-lista.

«Grøttastemning»

Truls har samarbeida med en produsent-kollega for å lage låta, som spiller på Gaute Grøtta Grav (45) sin 71 grader nord-deltakelse. Sjøl de som prøver å styre unna all slags reality kan ikke klare å unngå å få med seg hvilepuls-snakkisen.

«Grøttastemning» skriver VGs anmelder om låta til realitydeltageren, programlederen, businessmannen og lokalpolitikeren, som med denne låta også blir å regne som musiker med en nummer 1-hit.

Truls feirer sin første nummer 1-hit-produksjon her hjemme i Re denne helga, men ReAvisa (som også går på hvilepuls med litt fri denne helga) har ikke fått kontakt med Truls ved ett par forsøk søndag formiddag.

– STOLT!

Derfor klipper og limer vi fra hans Facebook-side: – Hadde som mål å komme meg inn på topp-50 i løpet av året, men at det skulle bli 1. plass, det hadde jeg ikke turt å drømme om! Ekstra gøy at for en uke siden eksisterte ikke låta.

Truls avslutter sitt eget Facebook-innlegg med ett ord i store bokstaver: – STOLT!

Låta finner du overalt musikk strømmes. En stor hit har det blitt.

Les første ReAvisa-saken om Truls: – Dette blir et drømmeår!

Les papiravisa på nettavisa – last ned gratis!

Her finner du avisa – plukk med deg gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.