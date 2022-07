Re-gutten er plukka ut som en av de heldige blant 1.500 søkere: – Dette blir et drømmeår!

Truls Grytnes får lærere som Espen Lind og Julie Bergan neste skoleår.

Truls Grytnes (18) fra Revetal sitter timevis på gutterommet og produserer musikk. For moro skyld søkte han på den prestisje-fylte musikkskolen Limpi på Lillehammer.

Til sin store overraskelse kom han inn, uten å ha trudd det sjøl. For nåløyet er trangt: 48 studenter tas inn, av 1.500 søkere.

Stargate-skole

Først leverte han en arbeidsprøve, det vil si en sang han har komponert, spilt inn, programmert og produsert på gutterommet på Revetal. Så gikk han videre til neste opptaksrunde der det var et personlig intervju.

Re-gutten gjorde et så godt inntrykk at han er en av de ytterst få som får gå på produsent-linja ved Limpi – han vil være en av bare 16 studenter ved denne linja neste år.

Bak skolen står Stargate-gutta, som er en stor internasjonal norsk suksess. De samarbeider med de største artistene i verden.

Mange store navn

På skolen vil Truls få lærere som Tor Erik Hermansen i Stargate, Espen Lind, Fred Ball, Julie Bergan, Dagny, med flere kjente og etablerte artister og produsenter, pluss representanter for Sonys plateselskap både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg får prestisjeskolen besøk av etablerte artister i både inn- og utland ukentlig.

Ikke rart Re-gutten gleder seg som bare det.

Drømmeår

– Dette blir et drømmeår, det er på mange måter en drøm som går i oppfyllelse. Bare det å komme inn og få kred for den musikken jeg allerede har laga er stort. Og jeg har mye mer på lager, forteller en engasjert og kreativ Re-gutt til ReAvisa.

Både hue og PC-en er full av ideer til mer musikk. ReAvisa får høre noe av det Truls jobber med, og blir mektig imponert.

Fra gutterommet på Revetal samarbeider han med artister fra alle kanter av kloden.

Stort musikalsk nettverk

Truls forteller om en fyr fra Marokko og en svenske som han samarbeider med nå, på en helt ny låt. De spiller inn på hver sin kant og sender over filer til hverandre.

Tidligere har han samarbeida med en tysk artist, Lena Sue, på en låt som ble plukka opp av et plateselskap i Spania. Hun sender over filer med vokal, som Truls mikser sammen med sine komp.

Så blir sangen spredd over hele verden fra gutterommet på Revetal. – Verden er ganske liten, og man får kjapt et stort musikalsk nettverk.

Musikkverden har blitt veldig liten

Kontrakten med plateselskapet i Spania sørga for en låt som ligger ute på Spotify; «Feel your heart». – Det var et lite selskap, men det var stor stas!

Nå er låta plukka opp av et større plateselskap, da en manager fra USA oppdaga den. Så den samme låta skal snart gis ut på nytt, i en litt annen versjon, med enda bedre oppbacking.

– Det er moro å bli kjent med musikere fra hele verden, og noen har jeg hatt kontakt med i mange år allerede. Da backer vi hverandre opp og følger hverandres musikalske utvikling.

Kulturbygda Re

Drømmen er å leve av musikk. Den drømmen har vokst seg stor underveis i oppveksten i kulturbygda Re. Her har han også fått god oppbacking. – Egentlig har jeg drivi med musikk hele livet. Jeg lærte meg å spille gitar på barneskolen, og det var veldig morsomt.

– På barneskolen hadde jeg Thor-Morten Hansen som lærer, som arrangerer talentkvelder på Revetal gamle stasjon. På ungdomsskolen hjalp Frank Wedde meg videre, og jeg ble med i et band.

– Vi spilte på talentkveldene på Stasjon og flere konserter rundt om i Re. Spesielt morsomt var det med nyttårskonsertene på Elverhøy, mimrer Truls.

Går sin egen musikk-vei

Da var musikkinteressen og spiren om en drøm om å leve av musikk sådd, og den har vokst seg større og større. Spesielt da Truls fant sin egen musikalske vei.

For mange er hans musikalske verden ganske ukjent. Sjangeren er elektronika som grenser over til pop, og alt kan lages på en bærbar PC pluss hodetelefoner.

– Jeg sitter to – tre timer hver dag i snitt, tenker jeg. Det er kjempemoro. Jeg leiter etter akkorder, lyder og komposisjoner som jeg synes er fint og tøft.

Alltid «nesten» ferdig

Artistnavnet TIGY har han hatt helt siden han starta å produsere musikk på gutterommet som 14-åring. – Det var ikke akkurat så veldig bra det jeg lagde i starten, sier Truls og ler.

– Men det var veldig moro! Jeg har sitti veldig mye med dette. En sang har jeg brukt 400 timer på, og blir aldri ferdig – så den har jeg lagt bort for en stund nå.

– Mens den jeg driver med nå, har jeg brukt 14 timer på – og den er nå «nesten» ferdig. «Nesten» – fordi jeg pirker på alt og klarer nesten aldri å sette strek.

Moderne, melodiøs og dynamisk musikk

Truls – i samarbeid med musikalske venner rundt om i verden – står for alt sjøl, og han spiller gjerne også gitar sjøl på sangene. Han forteller gjennom sangene sine musikalske historier:

– Det kommer an på humør og hvilken vei kreativiteten tar meg. Sangene kan bli nesten hva som helst, og jeg merker at jeg går i en mer poppa retning nå om dagen.

Musikken kan beskrives som moderne, melodiøs og dynamisk. Og velprodusert.

«Musikk-bobla»

Truls var i våres ferdig med sine tre år ved Medier og kommunikasjon på Horten VGS. Egentlig søkte han TV-skolen på Lillehammer, men slang inn en søknad til Limpi – mest for moro skyld.

– Jeg fikk sjokk da jeg fikk beskjed om at jeg kom inn. Og når jeg først kom inn, så kan jeg ikke droppe det. Det er en dyr skole, så jeg er litt på utkikk etter folk som har lyst til å sponse meg.

– Dette er en så stor sjanse at jeg uansett ikke kan la den gå ifra meg.

Sommerjobb-sommer

Truls har gjennom oppveksten, i tillegg til musikken, vært aktiv på ski i IL Ivrig, nå for tida går det mest i frisbee-golf sammen med kompiser når han skal kople av fra musikken.

Han har jobba på Meny Revetal ved siden av skolen, og i sommer jobber så mye han bare kan for å spare seg opp penger til prestisjeskolen.

Den tida han har til overs går til å forsvinne inn i musikk-bobla på gutterommet hjemme hos mamma og pappa i Revetal 3-feltet.

På evig repeat

– Mamma og pappa skjønte ikke så mye av dette, men de har jo latt meg holde på, heldigvis. Time etter time. De har lurt på hvorfor jeg spiller den samme strofa om og om og om igjen.

– Jeg er nok litt vel perfeksjonist, så jeg pirker og pirker og pirker litt til på hver bittelille lyd. Da kan det være greit å ta på hodetelefoner og ikke plage andre med en evig repeat, sier Truls og ler.

– Om ikke mamma og pappa skjønte stort av dette før, så skjønner de vel mer av det nå, sier Truls og ler enda mer.

Slitsomt, lærerikt og gøy

Han har hørt med de som har gått på skolen tidligere. De forteller om et intensivt år, der det ikke er uvanlig å være i studio seksti timer i uka. – Det blir slitsomt, lærerikt og gøy!

– Det er dette jeg vil drive med. Gjennom skolen får studentene kontakter med artister fra hele verden. Målet til skolen er å forbedre elevene til et liv i musikkbransjen.

– Det blir interessant.

Et skikkelig springbrett

Tidligere elever på musikk-skolen ligger i skrivende stund på førsteplass på hitlistene her i Norge. Springbrettet 18-åringen fra Re straks tar sats på, er kanskje landets beste for en karriere innen musikk.

Over sommeren flytter Re-gutten på hybel på Lillehammer. Med på flyttelasset har han PC-en og hodetelefonene. – Da har jeg alt jeg trenger og enda litt til for å lage musikk.

– Jeg har fått mye utstyr opp igjennom, som bursdagsgaver og til jul. Også har jeg kjøpt noe. Det er ikke så dyre greiene, egentlig.

– Gleder meg!

Det siste Truls har handla inn, er et DJ-sett. Han drømmer om å opptre med sin egen musikk på konserter og festivaler. – Kan jeg jobbe med egen musikk – og leve av det – så er den ultimate drømmen oppfylt.

– Jeg håper jeg er der om noen års tid. Men nå gleder jeg meg bare til å være en del av Limpi det neste skoleåret, sier en strålende glad 18-åring til lokalavisa.

Limpi står for Lillehammer Institute of Music Production and Industries. I skrivende stund står elever fra Limpi for fire av topp-ti-låter på VG-lista.

Her kan du høre en av låtene til Truls: