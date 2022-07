Alle nødetater rykker ut til boligbrann på Bjune

Grillkos ble til et brannmareritt tirsdag ettermiddag. Det er store materielle skader på huset langs Bjuneveien, men heldigvis ingen personskader.

– Nødetatene rykker ut etter melding om brann i en enebolig i Bjuneveien i Re, melder Politiet i Sør-Øst rett før klokka 17.00 tirsdag 12. juli 2022.

– Kraftig brann ved ankomst brannvesen og politi. De som bor i huset er ute, både folk og husdyr, men noen kan ha fått i seg noe røyk, melder politiet etter ankomst.

Slokkevannet forsvant

– Det som skulle vært en grillmiddag, ble til et mareritt for familien i boligen. De fortalte at maten straks var klar på grillen da det smalt, forteller vakthavende brannsjef Tor-Atle Jakobsen.

En boks med spraylakk som sto ved grillen eksploderte og flammene slo opp. – De heiv seg rundt dro vekk gassgrillen og henta hageslangen for å spyle vann på brann, og ringte 110 for å varsle om brannen.

– Til alt overmål og beboernes store fortvilelse gikk strømmen og da stoppa pumpa på brønnvannet, og deres slokkevann forsvant.

Store materielle skader

– Det triste faktum er at brannen spredde seg opp utvendig og inn på loftet via gesimsen i det som opprinnelig var et tømmerhus, forteller vakthavende brannsjef.

– Innen vi fikk slokt var hele loftet utbrent, to rom i boligetasjen er brannskada, i tillegg er det vannskader etter slokkeinnsatsen.

– Det positive er at mange eiendeler ble reddet ut av boligen og at ingen mennesker eller husdyr ble skada i brannen.

Gode grilltips

Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) minner på generelt grunnlag om at griller av alle typer må ha god avstand til husvegg og annet brennbart.

La skapet eller hylla under brennerne på grillen være tomt, det er ikke i alle fall ikke et sted å ha brennbart eller gassbeholderen.

Beholderen skal stå på siden av grillen, er det klare rådet fra Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB).