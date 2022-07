Greia med Rockstream? – Musikere som ingen har hørt før, som kommer på scenen, og så bare: Magi!

– Når dere kommer hit, så skal dere vite at dere kommer hit ikke bare for å ha det hyggelig, men at dere også supporterer band, drømmer, fantasier til folk som vil opp og fram og fortelle noe med musikken sin.

Etter applausen hadde lagt seg etter Charlotte Sofie Eliassen Holtung sin vakre sang på låven, gikk «Petter fra Rockstream», som han konsekvent kaller seg, opp på scenen og forklarte hva greia med Rockstream egentlig er:

– Vi har holdt på her sikkert i 3.000 – 4.000 timer med frivillig arbeid her, sier han og viser til et kjempeflott festivalområde og en låve med scene, studio og flere øvingsrom.

Høy terskel

– Dette er noe vi er utrulig, UTRULIG stolte av. Og vi har et genuint mål: Vi har lyst til å vise fram nye band, forteller Petter fra Rockstream – som egentlig ikke heter «fra Rockstream» til etternavn, men Bakke.

Han forteller at han spilte sjøl i et band i Tønsberg tidligere, som fylte scener nede i by’n i flere år. Men de fikk aldri lov til å spille på Slottsfjell.

De hadde ikke et management og var ikke allerede etablert – da var det null sjanse til å få vise seg fram på festival.

– Magi!

– Greia er det at når vi begynte å sjekke hva er det som finnes der ute, så oppdager vi et hav av helt fantastisk gode band og musikere. Men som mangler et management og et navn.

– Musikere som sitter på gutterommet, som ingen har hørt før, og som kommer på scenen, og så bare: Magi!

– Og det er det vi prøver å fronte, det er hele konseptet og kjernen til Rockstream, forteller Petter.

Skiller seg ut fra mengden

– Så når dere kommer hit, så skal dere vite at dere kommer hit ikke bare for å ha det hyggelig, men at dere også supporterer band, drømmer, fantasier til folk som vil opp og fram og fortelle noe med musikken sin.

– Og det er det ikke så forbaska mange igjen av. Hvis du ser på festivaler i dag, så er de blitt klin like – det de samme banda som går fra by til by til by.

– Hvorfor trenger vi det? Kan vi ikke ha en festival der andre får muligheten til å vise hva de kan? Det er det som er Rockstream!

Klin full camping

Festivalsjef Svein Flåteteigen forteller at det var mellom 200 og 300 festivalgjester hver dag og klin full camping. – Jeg måtte slenge noen på egen plen og i Farbakk.

Det var noe bedre besøk hele helga gjennom enn tidligere rekordår, og de som var på festival VAR på festival – de campa og kosa deg hele langhelga lang her i Re.

– Mange har nok fått seg flere nye favorittband i helga, tror festivalsjefen, som synes det var ekstra moro at så mange kom og så de unge talentene på låven.

– Utrolig fornøyd!

– Vi er utrolig fornøyd, og er allerede i gang med planleggingen av neste års festival og en ny runde med MFEST til høsten, forteller festivalsjefen.

Rockstream-festivalen ble arrangert fra og med torsdag 30. juni og til og med lørdag 2. juli langs Kileveien i Ramnes, rett vest for Revetal.

Rundt 30 band sto på tre forskjellige scener i løpet av helga.