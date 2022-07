Rykker ut til ulykke: – Kan tyde på «hard kjøring»

Det gikk skikkelig skeis på en ganske så kort bit av Bispeveien, der bilen endte rett i grøfta.

Det var rett over klokka 20.00 mandag kveld 4. juli at politiet fikk melding om en bil i grøfta langs Bispeveien i Re.

Rett ved krysset Bispeveien/Valleåsen sto en bil på gangstien langs Bispeveien, etter å ha hatt en humpete ferd. Airbager er utløst og det er materielle skader.

«Hard kjøring»

ReAvisa får opplyst av politiet at de etterforsker saken for å få klarhet i hva som har skjedd, men at det kan tyde på at det har vært «hard kjøring».

– Jourhavende jurist vurderer førerkort beslag og sak opprettes, får ReAvisa opplyst av operasjonsleder.

De to i bilen skal være tilsynelatende uskadd, men kjøres til legevakta for sjekk for sikkerhetsskyld.

Kort ferd

Bilen skal etter det politiet på stedet erfarer ha kommet ut fra Valleåsen og kjørt i grøfta bare noen titalls meter lenger bort på Bispeveien.

Begge to i bilen, en mann og en kvinne, er i begynnelsen av 20-åra, og de er fra området.

I en oppdatert melding fra Politiet i Sør-Øst kommer det fram at det er besluttet førerkortbeslag.

Det er noe trafikale utfordringer på stedet fram til bilberging kommer.