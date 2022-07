– For ei strålende sommerhelg i Re!

To oppfordringer fra lokalavisa til alle våre lesere: Dra på festival, og kos deg på Revetaldagene.

En sommer uten korona-restriksjoner gjør at det er mulig å møtes igjen – og lokalt næringsliv og ildsjeler legger til rette for at det skal skje.

Det ligger så ufattelig mye jobb bak det som skal skje disse tre dagene denne langhelga lang, fra og med i dag torsdag 30. juni og til og med lørdag 2. juli 2022.

30 band fra Re, Oslo, Bergen, Danmark, Nederland, og så videre

Rockstream-gjengen kan endelig ønske velkommen til festival langs Kileveien i Ramnes igjen, og den lange ufrivillige ventetida siden forrige festival for tre år siden har de brukt veldig godt.

2019-festivalen fikk bare skryt av alle som kom, og i løpet av to ufrivillige pause-sommere har programmet bare blitt enda mer imponerende og ramma rundt Re-festivalen like så.

Denne gjengen arrangerer musikkfestival fordi de synes det er moro å vise fram «morgendagens headlinere», som slagordet til festivalen har vært hele veien.

Et 30-talls band og artister står på tre forskjellige scener denne helga – fra Re, Tønsberg, Oslo, Bergen, Danmark, Nederland, og så videre.

Men ekstra moro er det å arrangere festival når festivalfolket kommer i hopetall og lager god, gammeldags Re-festivalstemning.

– Vi vil jo vise fra Re-torvet og alt det er godt for!

På Revetal er Revetaldagene tilbake til normalen, slik de var før korona. – Og det er kjempefint, sier senterleder Tom Bøyesen – og vi i lokalavisa er helt enig.

Sjøl om han mer enn gjerne ønsker nye kunder velkommen, forteller Tom at festhelga for den lokale handelsstanden på Revetal er mest for å gjøre litt stas på alle de som allerede er kunder her.

Og været foran denne travle Re-helga? Det er meldes i skrivende stund strålende varmt og solfylt sommervær alle tre dagene hos både Yr.no og Storm.no her i Re.

For ei strålende sommerhelg dette blir!