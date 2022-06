Åpner Rockstream: – Gleder oss til vår første festival!

Aurora og Maja har arva rocke- og musikkinteressen fra hver sin pappa. De har opptrådd før, men aldri på festival. – Vi håper det kommer mange for å høre på!

Det aller første på programmet for sommeren Rockstream-festival – som endelig er tilbake etter to svært så ufrivillige pause-år under korona-pandemien – er unge talenter på låvescenen.

På låven er det gratis inngang alle dager fra torsdag til lørdag, med mye variert moro på programmet.

Åpen rockebar på låven hver dag

Det blir flere foredrag, blant annet om støymusikk og musikkhistorie, det blir musikk-kviss, og det blir konserter med Vox Chemistry, Dangerface, Za-Zaa. Hver dag blir det åpen rockebar på låven fra klokka 11.00.

– Låvescenen er et resultat av pandemien og utålmodige ildsjeler. Med blod, svette, tårer, null-budsjett, gjenbruk, Finn.no og loads med kreativitet har vi fått en skikkelig sjarmerende og koselig scene som vi er svært stolte av.

– Nå gleder vi oss til å ta den i bruk – velkommen skal du være!, ønsker Rockstream-gjengen.

Morgendagens headlinere

Aller først ut er unge talenter, og det er som vanlig Røråstoppen-lærer Thor-Morten Hansen som organiserer det hele. Han og de unge talentene har gåavstand fra øvingsloftet over garasjen hjemme hos Thor-Morten og bort til festivalen langs Kileveien vest for Revetal.

Konserten på låven åpner festivalen med konsertstart klokka 15.00 torsdag 30. juni, og så spiller og synger flere unge talenter fra Elverhøy-stallen på hovedscenen med konsertstart klokka 16.15.

Dette er noe Rockstream-gjengen brenner for – å gi ferske artister en scene å stå på. Slagordet for festivalen har hele veien vært «morgendagens headlinere».

Første gang på festival

– Re har mange unge musikktalenter å by på. Dette er vi selvfølgelig veldig glad for, og hvem veit? Kanskje er det nettopp en av disse som vil bli morgendagens headliner? Ingenting ville gledet oss mer!

Røråstoppen-lærer Thor-Morten har arrangert talentkvelder på Revetal gamle stasjon i åtte år, og alle som skal spille og synge på låvescenen har opptrådt før.

Men aldri på festival, forteller Aurora Kalleberg (12) og Maja Larssen Østlie (9) til ReAvisa.

Rock’n roll-familier

Aurora skal synge en sang som var med på årets Eurovision-finale sammen med venninna Silje, og Maja skal synge en skikkelig rockelåt: Slakt, med Raga Rockers.

– Pappa er veldig glad i rock’n roll, og da har jeg blitt det, også, forteller Maja til ReAvisa. Hun innrømmer at hun er litt nervøs, men veit ikke helt hvorfor.

Aurora har også arva rock’n roll- og musikkinteressen: – Pappa skal spille på festivalen lørdag, forteller hun.

Tar det nesten helt på sparket

Begge har stått på scenen under konsertene på Revetal gamle stasjon; – så vi har jo erfaring, men dette blir noe annerledes – et nytt sted og på en festival, tenker jentene.

Det er moro å få vist fram det de kan og det de har øvd på, forteller Aurora. – Men nå har vi øvd bare en gang, fordi det er sommerferie.

– Vi pleier å øve mer enn det vi har gjort nå. Men det går nok bra – og det blir nok moro!

Etterlengta festival-comeback

De unge talentene veit at det kommer en del venner og familie for å høre på, og de håper flest mulig kommer. Det håper også Rockstream-gjengen ved festivalsjef Svein Flåteteigen.

Det ligger mye jobb bak festivalen, og spesielt de yngste talentene fortjener stinn brakke, mener festivalsjefen med festival på egen gård. Han kan røpe at arrangørstaben er i rute – mer i rute enn noen gang.

Det har vært to ufrivillige pause-år, og den ventetida har dugnadsgjengen brukt godt til å forberede årets festival-comeback.

Tett program torsdag, fredag og lørdag

Det er nye tribuner, nytt steinlagt gulv foran scenen – og låvescenen er ny, for å nevne noe. Alt er planlagt til minste detalj, og programmet er tett fra og med torsdag til og med lørdag.

For festivalsjefens egen del blir høydepunktet når låta til ære for Rockstream-festivalen skal få sin urframføring under festivalen.

– Og Gothminister som avslutning på hele festivalen. Det blir helt fantastisk. Dette blir kjempegøy!

Dette er programmet for Rockstreamfestivalen 2022:

Torsdag 30. juni 2022:

01:30 Festivalområdet stenger

01:00 Servering og konserter avsluttes

24:00 Blodsmak (Folk Rock) – Moss / Hovedscenen

22:40 TBA / Saloonscenen

21:00 Dangerface (Punk) – Stavanger / Hovedscenen

19:40 Ramona’s Tea Party (Punk) – Sandefjord / Saloonscenen

18:20 Beach Of Diamonds (Pop/Rock) – Tønsberg / Hovedscenen

17:15 Beyond The Pale (Rock) – Oslo / Saloonscenen

17:00 Låven stenger

16:15 Artister fra Elverhøystallen:

Marit Holtung, Brynja Søyland, Mikkel Bergli og Aurora Jonassen (Rock) – Re / Hovedscenen

16:00 Festivalområdet åpner

15:00 Unge talenter (Rock) – Re / Låvescenen

11:00 Låven åpner

Fredag 1. juli 2022:

01:30 Festivalområdet stenger

01:00 Servering og konserter avsluttes

24:00 Meadowlake (Indie Rock) – Nederland / Hovedscenen

22:40 Underwing (Rock) – Arendal / Saloonscenen

21:15 Blood Command (Rock) – Bergen / Hovedscenen

19:55 Påls Butikk (Norsk Rock) – Oslo / Saloonscenen

18:35 Dance Commander (Rock) – Oslo / Hovedscenen

17:35 Hot Nuns (Punk) – Bergen / Saloonscenen

17:00 Låven stenger

16:15 Teenagers in Paradise (Rock) – Tønsberg / Hovedscenen

16:00 Festivalområdet åpner

15:00 Vox Chemistry (Folk Rock) – Tønsberg / Låvescenen

11:00 Låven åpner

Lørdag 2. juli 2022:

01:30 Festivalområdet stenger

01:00 Servering og konserter avsluttes

23:40 Gothminister (Industriell Metal) – Oslo / Hovedscenen

22:20 TBA / Saloonscenen

21:00 H.E.R.O. (Rock) – Danmark / Hovedscenen

19:40 Revaalver Raack (Punk) – Drammen / Saloonscenen

18:20 Superloader (Rock) – Danmark / Hovedscenen

17:00 JOYLESS (Punk) – Oslo / Saloonscenen

17:00 Låven stenger

16:15 The Chanterelles (Folk Rock) – Tønsberg / Hovedscenen

16:00 Festivalområdet åpner

15:00 Za Zaa (Rock) – Re / Låvescenen

11:00 Låven åpner

Les mer om kultur og musikk i Re.