Rykker ut til trafikkulykke i Re

Alle nødetater er på vei til en ulykke som skal involvere to biler på Fossanveien.

Meldingen om ulykken kom klokka 07.55 onsdag morgen 29. juni 2022:

– Trafikkulykke mellom to biler på Fossanveien. Nødetatene rykker ut.

Tre personer involvert

– Ulykken er heldigvis ikke alvorlig, melder politiet på stedet: – To kjøretøy og tre personer involvert. Politiet etterforsker hendelsen på stedet nå.

De to bilene har smelt sammen etter avkjøringa fra Fossanveien til Ramnesveien, der veien ble for smal for to biler som møtte hverandre.

Det er skader i front på bilen som kom inn på Ramnesveien fra Fossanveien, og skader i hele sida på bilen som kom fra sørfra på Ramnesveien.

Partene skriver skademelding og politiet forlater stedet etter hvert.

