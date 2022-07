Senterlederen kan endelig ønske velkommen til Revetaldager igjen: – Det er bare å komme i tusentall!

Straks er det fullt kjør med Revetaldager hele langhelga lang – og senterlederen gleder seg til å ta i mot folk i massevis nå som det er fritt fram igjen.

Årets Revetaldager starter torsdag 30. juni, fortsetter fredag 1. juli, og varer helt til og med lørdag 2. juli 2022. I tillegg til mange fine tilbud over hele senteret, blir det tivoli i Revetalparken.

Dermed er alt tilbake til normalen, slik Revetaldagene var før korona. – Tivoli i parken er mest for barna, men det skal visst være en voksenkarusell der også, til senterlederens store glede.

Tar i mot gjester i tusentall

Senterleder Tom Bøyesen satser på mye folk, men i «bingo-bransjen» med slike arrangement veit man aldri hvor mange som kommer, – men alle som vil komme er hjertelig velkommen. Av erfaring veit vi at det blir folksomt under Revetaldagene:

Senterlederen har aldri holdt tellinga på antall besøkende, men som han sier; – at det er tusenvis av mennesker, det er det ikke noe tvil om.

Under pandemien ble Revetaldagene til Revetaluka, for å spre folkemengden over flere dager. Nå er de tilbake til ei langhelg som før:

– Det er ikke så mye nytt i år, men vi er heller tilbake til slik det var før korona. Og det er kjempefint!

Unge talenter opptrer

Blant moroa på programmet står ballongslipp på Hovs marked klokka 17.00 på torsdag, fredag blir det demonstrasjoner og smaksprøver med mye god mat ute fra klokka 11.00 til 17.00. Lørdag blir det utekonsert foran Restauranten med unge og lokale talenter fra klokka 13.00.

– Disse konsertene hadde vi også under korona, men da med et begrensa antall publikum. Nå er det fritt fram for alle som vil høre på, og det gleder vi oss veldig til.

– Det er så mange flinke folk som spiller og synger her i Re, så dette blir fint!

Viser fram de lokale butikkene

I løpet av denne langhelga får alle butikkene på senteret skinne, både ute og inne. – Vi har aldri aktører utafra, sier senterlederen, – vi prioriterer våre egne lokale butikker.

– Revetaldagene har vært så lenge jeg har vært her, sier Tom, – og enda lenger før det – så hvert fall tjue år eller mer. Vi vil jo vise fram Re-torvet og alt det er godt for.

– Og kanskje få noen nye kunder. Men det er mest for å gjøre litt stas på alle de som allerede er kunder her.