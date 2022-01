Enda et rekordår: – Nei, dette hadde vi ikke trudd

Pandemien satte sitt preg på enda et år, og Re-torvet ga etter for husleie i enda en ny runde med nedstengning i mars 2021. Men så gikk til gjengjeld resten av fjoråret så det susa.

Senterleder på Re-torvet Tom Bøyesen har tallene klare for 2021. Og et rekordår i 2020 etterfølges av nok et rekordår i 2021. Og alle rekordåra før der igjen.

– Vi bikka 660 millioner kroner netto, og det er en økning på 3,4 prosent fra rekordåret 2020 da omsetningen øka med hele 18,6 prosent fra året før der igjen.

Bare Re-torvet med vekst hvert eneste år

Mens andre kjøpesenter i byene rundt Re opplever både vekst og svikt i omsetninga år for år, så har Re-torvet hatt en vekst i omsetninga javnt og trutt i alle år. Både i normal-tid og i korona-tid.

Spesielt stor har omsetningsveksten vært de siste åra, det kan du lese mer om her, her og her. Og her kan du lese om Re-torvet og ReAvisa sitt gavedryss til gode formål i ei krevende korona-tid.

Da Re ble en del av Tønsberg kommune, avslørte SSBs siste handelsstatistikk for Re kommune at vi var kommunen med størst vekst i hele Vestfold.

En katastrofe-måned – resten av året veldig bra

De to siste åra har vært krevende, både for de som driver butikk og for de handlende. – Vi hadde noen uker med nedstengning også i 2021, der bare det mest nødvendige fikk lov til å holde åpent.

– Mars var katastrofe, mens resten av året var veldig bra. Men hele året var utfordrende med karantener og vaktlister og alt annet som følger med smittevern, det har krevd mye av mange.

For eksempel Kaffetid, som måtte stenge på dagen da ansatte var nærkontakter med korona-smitta og måtte rett i karantene.

Folk følger råd og anbefalinger

Det har også krevd mye av kundene. – Vi ser at folk følger råd og anbefalinger, forteller senterlederen. Spesielt julehandelen, der folk starta tidlig og sørga for en rekord-omsetning med god margin i november.

– Vi registrerer et annet handlemønster, der vi får spredd kundestrømmen på senteret. Flere handler tidlig og seint på dagen, og flere handler sjeldnere og mer når de først er på butikken. Vi ser også at flere handler i mindre flokker, der bare noen fra familien er sendt ut for å handle – akkurat som rådet er for å unngå trengsel.

– Veldig bra!, skryter senterlederen av kundene som har oppført seg fornuftig og brukt sunt bondevett under pandemien.

– Vi gjør vel mer rekti enn vi gjør gæærnt

– Vi er jo veldig glad i kundene våre. Vi ser igjen de gamle, gode og trofaste – men også mange nye fjes. Det er vel der veksten ligger, i alle de nye fjesa som finner veien til Re-torvet.

– Vi får tilbakemeldinger på at det er litt roligere her. At det er hyggelig å handle, med romslig og gratis parkering, god service og trivelig betjening, ramser senterleder Tom Bøyesen opp.

– Det beviser kanskje det vi jobber etter javnt og trutt, at vi gjør mer rekti enn vi gjør gæærnt.

Alle er avhengig av alle

Gode tider gir en god buffer. Men de som sliter, skal få hjelp. – Vi er rause når det butter, sier Tom og forteller om en ny runde med gratis husleie i fjor. Flere butikker måtte stenge, akkurat som mars året før – les mer om det i denne saken.

– Martin er å snakke te’ hvis det er ett eller annet. Her må vi tenke langsiktig, det er litt Revetal-stil. Alle er avhengig av hverandre, og heier hverandre opp og fram. Det er totalen på senteret som teller.

– Det ligger litt i Revetals natur, røper Tom, og forteller om en litt annen måte å drive butikk på her.

Det går litt i røkk og napp på Revetal

– Det er litt typisk Revetal at det går litt i røkk og napp. Plutselig er det dønn stille, før det igjen er full fart. Uten at vi veit helt åffer det er sånn. Men sånn har det alltid vært.

– Samtidig som veit vi at det javnt over blir bra til slutt. Så den vil slite, den som legger seg ned for å grine i stille perioder, sier senterlederen og ler.

– Her må man tenke langsiktig. Du er bare pokka nødt te’ det.

Skal ikke se bort ifra enda mer vekst

– I fjor trodde du 2020 var toppen. Nå viser det seg at veksten bare fortsatte i 2021. Tror du på enda mer vekst i 2022?

– Skal ikke se bort ifra det. Men vi kan a’ slå oss på brøstet så mye vi vil, men vi veit jo alle at det er ingenting som er gitt, understreker senterlederen.

– Vi må bare jobbe på og gjøre så godt vi kan, så får vi se. Vi er ikke helt avhengig av år etter år med vekst. Vi tenker mer langsiktig enn som så.

Burger og klær øker mest

Av alle butikkene som opplevde vekst fra 2020 til 2021, er dette de tre butikkene som hadde størst prosentvis vekst:

Burger King Revetal

Frøkna på landet

B-young Revetal

– Det er moro at Burger King troner på toppen, og veldig stas at klesbutikkene Frøkna på landet og B-young er på pallen. Klær er jo en av bransjene som har sliti litt under pandemien.

– Ellers er det mange gode tall, og samla sett er vi veldig happy, understreker senterleder Tom Bøysen i praten med ReAvisa. Re-torvet eies av Revetal invest AS.

