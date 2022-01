Spleiser på strømregninga: – Dette er de to mest hardtarbeidende menneskene jeg veit om

ReAvisa fikk i helga en melding fra en kar som tar tak i en trippelt vanskelig situasjon for treningssenteret på Revetal. – Jeg håper flest mulig bidrar.

Treningssenteret har gått gjennom flere perioder med stengte dører på grunn av korona-situasjonen, de har fått langt mindre korona-kompensasjon enn at det dekker opp det tapte, og nå kom en gedigen strømregning på toppen av det hele:

– For gæli, tenkte Ole Petter Myrhaug, som like godt oppretta en spleis tvert.

Mål om 50.000 kroner

– Dette er på eget initiativ og noe jeg bestemte meg for etter jeg så strømregninga deres, som var på pene 50.000kr +. Har satt mål på 50.000 innsamla. Kommet inn 6.000 til nå, skriver Ole Petter til ReAvisa.

På spleisen forteller han om to av de mest hardtarbeidende menneskene han veit om, de legger ned en fantastisk jobb hver dag for at medlemmene skal ha et lokalt treningssenter av beste kvalitet.

Ole Petter er en ivrig bruker av treningstilbudet og er også blitt en venn av familien Holm.

To veldig vanskelige år av totalt fem

Det er nå ganske nøyaktig fem år siden Hanne Kristin Johansen-Holm (44) og Johannes Holm (44) tok over treningssenteret på Revetal. De har satsa stort for å sørge for et godt tilbud i Re.

– Vi har jo gått inn med hud og hår i dette her – og for å si det som det er: Vi har satsa alt det vi eier og har på Revetal treningssenter, har treningsekteparet tidligere sagt i ReAvisa.

Nå er de glad for strøm-spleis-støtten: – Enestående og helt utrolig!

Sak oppdatert: Nå er det samla inn tett oppunder 25.000 kroner.

