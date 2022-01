Eline vant duellen mot Mira Craig, men tapte delfinalen – nå satser vi alt på sistesjansen!

Lørdag var Eline Noelia Myreng den aller første på scenen i året MGP, og for en opptreden!

Årets MGP-sirkus starta sist lørdag 17. januar 2022, og aller først ut av alle var Eline Noelia Myreng (22) med låta Ecstasy. For en ilddåp:

Eline møtte sjølvaste Mira Craig i duell, et langt ifra ubeskrevet blad i norsk musikkbransje. Og Eline slo ut den langt mer kjente artisten.

Slått ut – men ikke ute

I finalen trakk Eline dessverre det korteste strået, men hun er ikke helt ute av gamet likevel:

Vi ser igjen Re-jenta i «Sistesjansen», der hun fortsatt er med i kampen om en finaleplass.

Sistesjansen arrangeres i to deler, forklarer NRK på sine egne MGP-nettsider (ekstern lenke):

Fortsatt med i MGP

Først skal tolv artister bli til fire i ei radiosending 7. februar. Deretter skal de fire bli til én finalist i ei stor sending på MGP-scenen 12. februar.

Så Eline er fortsatt å regne med, for for en opptreden på den ekte MGP-scenen – bare et tiår etter at hun sist sto på MGP-scenen på Ramnes skole.

Kort om Melodi Grand Prix 2022:

Delfinale 1: Lørdag 15. januar kl. 19.50 – med Eline Noelia Myreng

Delfinale 2: Lørdag 22. januar kl. 19.50

Delfinale 3: Lørdag 29. januar kl. 19.50

Delfinale 4: Lørdag 5. februar kl. 19.50

«Sistesjansen» del 1: Mandag 7. februar – med Eline Noelia Myreng

«Sistesjansen» del 2: Lørdag 12. februar

Finale: Lørdag 19. februar. Består av ti finalister. Vinneren skal representere Norge i Eurovision Song Contest i Torino i mai.

