Re middelalderdager 2022 er avlyst

For andre året på rad er middelalderfesten i Re avlyst, melder festivalsjef Ida Johre. I år som i fjor er det korona som stikker kjepper i hjula.

– Det er kjempesynd, vi er veldig lei oss for det. Vi jobber nå med et alternativ for formidlingsopplegg til tredje trinn, som skulle komme på skoledagen under årets festival.

Det forteller Ida Johre, festivalsjef for Re middelalderdager og kultursjef i Tønsberg kommune.

Spennende folk

Det var mange spennende planer for 2022-versjonen, som skulle ha et mat-tema – vi bor jo «midt i matfatet» her i Re.

Det var også flere store navn på plakaten som skulle på scenen for å dele sin historiekunnskap. Are Sende Osen med Kongerekka på NRK en av dem.

Nå skyves planene forhåpentligvis på, for håpet er at også Re middelalderdager er tilbake til normalen ved neste anledning – februar 2023.

Skikkelig festivalstemning

– Når vi først skal arrangere, så ønsker vi å arrangere en så vanlig festival som mulig. En festival som kan bli besøkt av mange, understreker Ida.

– Med de nye retningslinjene kunne vi bare være 200 ute og maks tredve inne, viser Ida til. Da vil det ikke bli en skikkelig festivalstemning.

Nå håper Ida og resten av middelaldergjengen at 2023 blir året det er mulig å gjennomføre festival helt uten restriksjoner.

Den siste store festen før korona

Noe av det siste normale vi kan mimre tilbake på, før pandemien også slo inn over Re for snart to år siden, var nettopp Re middelalderdager 2020:

