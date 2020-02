Her blir Thorvald Hillestad slått til Ridder av Re: – Ikke høgg hue av flere enn du må

– For folket har han arbeidet hardt og har alltid satt dem høyest. Med mot og vilje har han ledet vei og tatt kamper som er en ridder verdig, talte ny-ordfører Anne Rygh Pedersen.

Thorvald Hillestad, tidligere ordfører i tidligere Re kommune, skulle under åpningsseremonien for Re middelalderdager 2020 overlate sverdet til ny ordfører i nye Tønsberg.

Noe motvillig?

– Ikke høgg hue av flere enn du må…

– Jeg vil, etter gjentatte overveininger, overlevere riddersverdet. Ja, etter gjentatte overveininger har jeg kommi te’ den samme konklusjonen hver gang. Det må bli sånn.

– Vær så god, og lykke til – og høgg ikke hue av flere enn du må.

Det var humoristisk ment, helt klart. Og folk lo. Men de trange tidene i nye Tønsberg veit alle om, og det må kuttes både her og der. De harde kutta er allerede godt i gang.

«Heltemodig innsats for Re sin ære og innflytelse»

Men i kveld var det fest og feiring av de 13. middelalderdagene i Re. Med flotte kulturinnslag fra Re-ungdom, og ikke minst kåring av den åttende Ridder av Re:

– I kveld foran dere, folket av Tunsberg kommune, skal den siste Ridder av Re motta sine sverdslag. En ridder opphøyet til Ridderstanden av Re – for sin utrettelige og heltemodige innsats for Re sin ære og innflytelse, talte ordfører Anne Rygh Pedersen.

– Ikke har han sloss mot drager eller reddet prinsesser fra høye tårn, men heller lagt grunnlaget for det gode liv for alle borgere rundt oss her i dag.

Folkets hyllest

– For dette vil vi ære deg og for dette skal du slåes til den siste ridder av Re. Jeg ber deg, Thorvald Hillestad, om å komme frem og sette deg på kne for å motta dine sverdslag.

– «Som borgermester av Tunsberg kommune, med fruktbar jord og glitrende hav, med skoger og åser, her hvor Kongen hadde sete og sagaer er skrevet, slår jeg deg til Ridder av Re».

– Reis deg Thorvald Hillestad – Ridder av Re – og motta folkets hyllest!

Disse er blitt slått til Ridder av Re:

Amalie Olsen Gjersøe , YouTube-kjendis og et stort forbilde for unge over hele landet.

, YouTube-kjendis og et stort forbilde for unge over hele landet. Alfred Ringdal , idrettsildsjel, dugnadsmann og tidligere rektor.

, idrettsildsjel, dugnadsmann og tidligere rektor. Sjur Gran , kjøpmann, sentrumsutvikler og lokal sponsor.

, kjøpmann, sentrumsutvikler og lokal sponsor. Øyvind Skjeggerød , formidler av gammel lokalhistorie på Bakke Mølle.

, formidler av gammel lokalhistorie på Bakke Mølle. Svein Olsen , idrettsildsjel, bolig- og sentrumsutvikler, lokal sponsor.

, idrettsildsjel, bolig- og sentrumsutvikler, lokal sponsor. Henning Larsen , idrettsildsjel, dugnadsmann og Re-patriot.

, idrettsildsjel, dugnadsmann og Re-patriot. Roar Lefsaker , Holtbonden

, Holtbonden Thorvald Hillestad, Re-ordfører

