Charlotte er mest lest i 2021: – Næmmen! Så gøy!

Ofte kan det være ulykker og elendighet på toppen av statistikken, men ikke i år. For mest lest er sakene om sangfuglen fra Re, Charlotte Sofie Eliassen Holtung (30).

Charlotte legger bak seg et mildt sagt innholdsrikt år: Hun har blitt mamma, gifta seg med sin kjære Simen – og ble oppdaga av resten av landet med sin deltakelse i The Voice på TV2.

Her hjemme heia hele hjembygda på gullstrupen fra Re – og hun gikk videre og videre, og til slutt nesten helt til topps.

Fødsel, giftemål og nesten til topps i The Voice

Lokalavisa sender den nybakte mammaen en melding, dette er første jula for den lille familien på tre på Krakken i Fon. Charlotte svarer innimellom juleselskap og bleieskift:

– Du er aller mest lest på ReAvisa.no i året som gikk!

– Næmmen! Så gøy! Det er jo superstas!!!

– Får fortsatt mange fine tilbakemeldinger

– Merker du fortsatt interessen fra kjøret tidligere i år?

– Den siste tida har det vært litt stille. Var mer rett etter og rundt den tida mini ble født. Skal nok komme meg inn i rampelyset igjen – så snart det åpnes opp igjen etter korona, da. Og jeg er fortsatt i mammaperm enda litt til.

– Her hjemme ble du verdensberømt i Re, hvert fall – det viser jo lesertallene i lokalavisa.

– Ja, det er helt sikkert! Får fortsatt mange fine tilbakemeldinger fra de her hjemme. Og det setter jeg så utrolig stor pris på.

Stor interesse for gårdsbutikker i Re

Videre på topp-lista over de mest leste sakene på ReAvisa.no i 2021 er det fortsatt gla’saker som gjelder: En gårdsbutikk som åpner, er på andreplass.

Og på tredjeplass en gladsak oppi all elendigheta: For da det tok fyr i låven og den brant helt ned, stilte bygda opp både for å redde dyra under brannen og huse dem etter brannen.

Videre var mange ReAvisa-lesere interessert i kartet over skredfare rundt om i Re, som ble aktualisert med den tragiske skredulykken i Gjerdrum for ett år siden.

Bygdebyen som ikke skulle bråke?

Ellers engasjerer fortsatt en leder om bygdebyen som ikke skulle bråke – det er også en av de aller mest leste sakene i året som gikk.

Også Revetal-kjøpmannens frustrasjon over post i butikk i bensinstasjon klikka på nettavisa: – Jeg har aldri vært borti så sinna kunder før. Og jeg skjønner frustrasjonen, sa Martin Gran til ReAvisa.

Rånetreffet på Revetal i kommunal regi følger så på lista over de mest leste sakene i 2021, videre åpninga av Bettumkiosken og traktortoget på 17. mai.

Ei lokalavis med en ung leserskare

Dagen med klart størst trafikk, var i år som tidligere år 17. mai – her kan vi si at så å si hele Re var innom nettavisa minst en gang – flere opptil flere ganger.

Kategorien med flest klikk er politiloggen i Re. Og av alle saker i politiloggen, klikka flest seg inn på saken om den raserte gangbrua på Brår. Ellers leser folk hendelsesnyheter om brann, ulykker og ikke minst fartskontroller.

Re har en ung befolkning, og ReAvisa har en ung leserskare: Det er en overvekt av lesere i alderen 25 til 34 år, deretter 18 til 24 år, og så 35 til 44 år. Det er så vidt litt flere menn enn kvinner som leser ReAvisa.

Kort om mest lest-lista for 2021:

Les mer om ReAvisa.