Gangbrua er rasert: – Det blir dessverre sånn en stund

Lange køer på grunn av stengt bru, som i går kveld ble totalt ødelagt av en stor ATV eller en liten traktor – uansett har kjøretøyet på brua vært altfor tungt og helt på ville veier.

Les også: Flere pøbelstreker rundt om i Re.

Første melding kom til politiet klokka 17.30 tirsdag kveld 19. oktober 2021: Trolig en traktor som har kjørt over brua på Brår, og brua er ramponert og farlig å bruke.

Politiet varsla Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune, som skulle se på det umiddelbart.

Store skader – kan bli store kostnader

I løpet av kvelden ble brua sperra av, og det ene kjørefeltet på veien forbi stengt. Dette brukes nå som gangfelt. Trafikken lysdirigeres forbi. Det er lange køer, som strekker seg inn på Bispeveien til tider.

Og sånn blir det nok stående en stund, forteller kommunens mann Tor Arne Ueland. – Det ser ut til å være store skader, men vi har ikke helt oversikt over omfanget enda.

Erik Gustavsson er på stedet på vegne av driftsentreprenøren. Han bekrefter at det er store skader, som kan føre til store kostnader.

Livsfarlig å ferdes der

Brua har gitt etter og er trøkt ned 30 til 40 centimeter flere steder, andre steder spriker elementer til værs, forteller Erik til ReAvisa. Det er flere hull rett ned til elva, langt der nede.

– Livsfarlig å ferdes der, var den kjappe konklusjonen i går kveld. Og like livsfarlig å bare stenge gangbrua, uten en alternativ rute – med all fottrafikk her til og fra skole og jobb.

Men alle ulemper, skader og kostnader til tross – dette er ingen prioritert politisak. Kommune og fylkeskommune har vært i kontakt, uten at politiet har rykket ut.

Ingen prioritert politisak

– Nei, vi har ikke vært der, og kommer heller ikke til å reise dit, bekrefter operasjonsleder Trond Egil Groth til ReAvisa. Han har tatt fatt på dagens skift, og leser fra gårsdagens logg:

– Da skjedde det mye, og vi har ikke kapasitet til å reise ut på alt. Det er stort sett pågående hendelser vi reiser ut på, og dette var, som vi anså, ikke det.

– Det var heller ikke spor for oss å sikre på stedet, derfor var det heller ingen grunn til å sende en patrulje.

Tydelig skilta

– Men her er det snakk om store skader og kanskje store kostnader?

– Vi vet ingenting om bakgrunnen for dette, om dette er et bevisst skadeverk eller et uhell.

– Det er snakk om et kjøretøy som har kjørt på en gangsti et lite stykke, og så over ei bru – der det står tydelig skilta forbud mot motorisert ferdsel?

– Det er helt åpent for anmelde dette. Det er det fritt fram å gjøre.

Kommunen tar gjerne i mot tips

Mens politiet ikke gjør stort, så tar gjerne Tønsberg kommune i mot tips fra folk som kan ha sett noe.

Da kan du ringe teknisk etat i Tønsberg kommune og legge igjen en beskjed eller spørre etter Tor Arne Ueland.

Det finnes overvåkingskamera som kan ha fanga opp kjøretøyet på vei til eller fra brua.

Mer sannsynlig med traktor

– Dette er jo ikke i nærheten av lovlig, sier en forbipasserende som hører prat om at politiet ikke prioriterer å komme og ta skikkelig tak i dette.

Fagfolk tror det er mer sannsynlig at det er snakk om en liten traktor, enn en stor ATV.

Brua skal tåle en del – men langt ifra så mye som den ble utsatt for i går kveld.

Les flere saker fra politiloggen i Re.