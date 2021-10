Kan du tenke deg å bli aktivitetsvenn på Re helsehus?

Frivilligkoordinatorene på Re helsehus kjører kurs for alle som kan tenke seg å bli aktivitetsvenner på Re helsehus. – Bli med å gi en med demens flere gode dager, oppfordrer Eva Marie Wang-Norderud, frivilligkoordinator i Tønsberg kommune.

– Vi ønsker oss flere aktivitetsvenner og kjører kurs i Re for nye aktivitetsvenner 26. oktober 2021, informerer frivilligkoordinatoren.

I den anledning står frivilligkontaktene på Re helsehus, en representant fra Tønsberg og Færder Demensforening og frivilligkoordinator i Mestring og helse på stand på Re-torvet i dag, fredag 22. oktober.

Kreves ingen forkunnskaper

Der informerer de om aktivitetsvenn-tilbudet.

– Det er ikke vanskelig eller veldig krevende å være aktivitetsvenn, det er bare hyggelig. Du trenger ingen spesielle kunnskaper eller egenskaper.

– Du trenger egentlig bare å være deg sjøl. Det du liker å gjøre er et godt utgangspunkt, forteller frivilligkoordinator Eva Marie til ReAvisa.

Veldig givende

– Mennesker med demens er ganske like de som ikke har sjukdommen. De liker å gjøre noe hyggelig, og følelsen av å gjøre noe hyggelig varer lenge.

Frivilligkoordinatorene finner aktivitetsvenner og beboere som passer sammen – som har felles interesser og liker å gjøre de samme tingene. Det kan for eksempel være å fiske, se film, lage mat eller trene.

Aktivitetene skal skape gode opplevelser, og det kan få minner på glid for de gamle og sjuke. Det er veldig givende for den som velger å gi av sin tid som aktivitetsvenn.

Aktivitetsvenn er for alle

Aktivitetsvenn-konseptet er utvikla av Nasjonalforeningen for folkehelsen, og tilbys i over 200 kommuner i hele landet. Kurset vil lære deltakerne om forskjellige demenssjukdommer og hvordan de best kan være en støtte for mennesker med demens.

– Aktivitetsvenn er for alle. I dag finnes det aktivitetsvenner fra 14 år til langt over 90 år. Og aktivitetsvennene melder at de opplever det veldig meningsfylt, forteller rådgiver Eline Sannes Riiser.

Kurset gjennomføres på en kveld. For mer info og påmelding kan frivilligkoordinator Eva Marie Wang-Norderud kontaktes på telefon 476 42 505 eller epost eva.marie.wang-norderud@tonsberg.kommune.no.

Kort om demens:

Demens er en dødelig hjernesjukdom. Det finnes i dag ingen kur mot sjukdommen. For å finne medisiner og behandling, trengs mer forskning.

Demens rammer først og fremst eldre – men også yngre personer kan få demens. Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål, og personlighetsendringer.

I dag har over 100.000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2050. På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, og finansierer demensforskning gjennom innsamlete midler.

Kilde: Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Les mer om Re helsehus.