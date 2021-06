Kampen om en plass på Re helsehus: Geografisk ønske er ikke nevnt med ett eneste ord

«Plan for brukermedvirkning i mestring og helse» er nå vedtatt. Helt uten at geografisk tilhørighet ble nevnt, verken i planen eller debatten.

ReAvisa har hatt mange møter rundt om i Re med eldre som er redd for å ikke få plass på Re helsehus. Og få saker har engasjert mer enn kampen Jan Erik Myrvang og sønnene hans kjempa for en plass der.

Da første korona-vaksine ble satt på helsehuset, fortalte den vaksinerte om en redsel for å ikke komme til Re helsehus. Med en tåre på kinnet fortalte hun om gleden over å få innvilga plass her hjemme i Re.

– En eneste en er jo nok!

Det er en uro i lokalsamfunnet etter kommunesammenslåinga om å ikke få plass her i Re. Både blant de eldre som er eller frykter å bli pleietrengende, og deres pårørende. Den uroen forsvinner neppe med denne planen.

Tallene over de som ikke får ønsket sitt oppfylt er lave – der er det bare et fåtall som ikke får plass der de helst ønsker.

– Men en eneste en er nok. For det kan jo bli meg eller mine, får vi i lokalavisa ofte høre.

Mye helse i kjente og kjære omgivelser

Sånn tenker hvert fall de som har tatt kontakt med ReAvisa i løpet av den tida som har gått siden vi skreiv en rekke saker om Jan Erik Myrvangs kamp for en plass på Re helsehus – som til slutt endte godt.

For de eldre fra Re er det vrient med besøk og det går utover trivselen hvis man blir plassert på et annet sjukehjem i den nye storkommunen, noe Jan Erik Myrvangs historie viste oss.

Seinest her om dagen møtte lokalavisas utsendte på ham på tur på Revetal. – Et nytt liv, forteller han om en ny livsglede i kjente og kjære omgivelser, og gamle naboer kan rusle innom på besøk.

Skulle se på saken

Da det kokte som verst, med mange medier som slang seg på saken etter at ReAvisa først løfta den, satte det politiske og administrative styre og stell i Tønsberg kommune i gang en prosess der de skulle se på dette med brukermedvirkning.

Saken var oppe i utvalgsmøtet i starten av juni: «Plan for brukermedvirkning i mestring og helse». Det var en kort debatt, der planen ble vedtatt.

En plan og en debatt der ingenting er nevnt om geografisk ønske og tilhørighet ved tildeling av plass.

Ikke spesifisert, men ligger inne i planen likevel

Utvalgsleder Trude Viola Nordli (AP) bekrefter at geografisk ønske er ikke spesifisert, men forteller at det ligger inne i punktet «Brukermedvirkning på individnivå»:

– Slik det jobbes nå, som har vært en stor forbedring, så blir geografiske ønsker oppfylt så sant det mulig i forhold til plass, faglighet og behov, sier Trude til ReAvisa.

Hun mener nå, som sist ReAvisa skreiv om saken, at hele greia er god kommunikasjon. Og hun mener at den blitt bedre.

Geografi som en del av kartlegginga

– Dette kommunikasjonspunktet, som jeg har masa om at vi ikke er flinke nok til, er virkelig blitt tatt tak i. Og det er jo det som vil utgjøre om man opplever reell brukermedvirkning.

– Så er det sånn at brukermedvirkning ikke betyr at man alltid får det slik man vil, da det stedet du sjøl ønsker å være på kanskje ikke har det tilbudet du har behov for. Men igjen ved god kommunikasjon så vil man kunne unngå misforståelser og utilfredshet.

– Så sjøl om ordet «geografi» ikke står der, så er det en del av kartlegginga i første trinn under ønsker, viser utvalgslederen til.

– Skuffa

Og Jan Erik Myrvang? Han er i bedre form enn på lenge. Det viser hvor viktig dette er, mener han og familien.

Sønnen Erik, som sammen med broren Knut sto i kampen for en plass på Re helsehus, sier at faren har fått tilbake livsgleden:

– Han er i mye bedre form nå, fått tilbake ansiktsfargen og gått opp fem kilo!, forteller sønnen Erik til ReAvisa.

Som er skuffa over at geografi ikke er nevnt spesifikt i planen. Nå virker det som om det blir tolkninger, alt ettersom hva hver og en leser inn i planen.

«Glemt» det viktigste?

– Det er hvert fall mange fagre og flotte setninger. Bortsett fra det viktigste, som var hele greia – at de gamle og familien deres skal kunne få påvirke hvor de havner hen, sier Erik til ReAvisa:

– Når det sies at geografisk ønske er «bakt inn», så stusser jeg på det. Hvorfor det er så vanskelig å spesifisere dette med geografisk ønske? Det kunne vært gjort!

Erik mener det hadde vært bra for å roe ned folk som er bekymra. – Betyr de eldre så lite at de ikke vil forplikte seg til at geografisk tilhørighet skal telle?

– Trivsel er viktig. Vi ser bare på fatter hvor mye bedre form og humør han er i, etter at han flytta tilbake til bygda si med kjente og kjære omgivelser med familie, venner og kjente i nærheten.

Les om kommunesammenslåing i ReAvisa-arkivet.