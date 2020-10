Sønnene slåss for en plass på Re helsehus, men Jan (87) blir sendt til Tønsberg mot sin vilje gang på gang

– Det er så nitrist som det kan få blitt. På Revetal har han hele nettverket sitt, med venner og naboer i blokka si som kunne rusla bort på besøk, forteller sønnene til ReAvisa. De har kjempa siden i sommer for å få sin far hjem til Re.

Jan Erik Myrvang (87) forberedte seg da alderdommen kom sigende på: Han flytta fra huset langs Kåpeveien til leilighet på Revetal, gikk til helsehuset rett borti gata for å spise, trene og møte folk.

– Det skulle vel bare mangle at han ikke skulle komme på Re helsehus når den tida kommer, sier slekta til Jan. Men for andre gang har 87-åringen blitt plassert på Træleborg sjukehjem i Tønsberg.

– Ikke det vi hadde sett for oss

Og der har han vært siden august. Sønnene Erik og Knut Myrvang står på for faren, alt de vil er at han skal få ønsket sitt oppfylt: Å komme til Re helsehus.

– Han kunne kikka ut og sett hjem og alle de vante omgivelsene. Han hadde hatt kort vei til biblioteket, der han liker å stikke innom.

– Leiligheten hans ligger et steinkast unna. Han kjenner flere av de som jobber på Re helsehus.

– Det ville vært sosialt og fint for ham, med folk som kan rusle innom på besøk – akkurat som jeg hadde sett det for meg når den tida skulle komme for pappa.

Burde vært en selvfølge

Istedenfor sitter han på et sjukehjem i Tønsberg, og humøret og helsa blir bare dårligere og dårligere uten besøk og vante omgivelser:

– Ser jeg den veien, ser jeg inn i en vegg. Ser jeg den andre veien, ser jeg inn i en annen vegg, sier Jan på en videosnutt Erik har filma og viser fram til ReAvisa.

– Du vil til Revetal?, spør sønnen.

– Det er jo en selvfølge!

Ikke aleine om dette

– Jeg hadde helt ærlig aldri trudd at dette kunne bli en følge av sammenslåinga med Tønsberg, sier Erik og rister oppgitt på hue.

– Det er rett og slett ingen logikk i detta.

Før sammenslåinga var det ledige plasser på Re helsehus, men sprengt kapasitet i Tønsberg.

At de eldre ikke kan få plass etter gamle kommunegrenser, er en gåte for familien til Jan. Og de er ikke aleine.

Sendt til Tønsberg – igjen

Jan ble sjuk i sommer. Etter ei ukes tid på sjukehus, ble han sendt til Træleborg mot sin egen og familiens vilje. Det ble bare et kort opphold, før han ble frisk og rask igjen og var tilbake i leiligheten på Revetal.

Men så ble han dårlig igjen. Ny innleggelse på sjukehus, og nok en gang gjorde sønnene alt de kunne for at pappa Jan kunne komme til Re helsehus den dagen han ble skrivi ut:

– Jeg og broren min ringte hver dag til tildelingskontoret for å få han til Re.

– Men så blir han sendt til Tønsberg – igjen.

Kjemper for faren sin

Siden har kampen blitt kjempa for å få 87-åringen «hjem» til Revetal og Re helsehus.

I denne tida har han blitt flytta fra Træleborg – ikke til Re helsehus – men til Fagertun, som ligger rett ved Træleborg.

– Vi fikk aldri noen forklaring hvorfor han blir flytta internt i Tønsberg og ikke til Re, før lenge etterpå – nesten en måned seinere får vi til et møte.

– Vi savner svar på de fleste spørsmålene vi har. Det er null dialog. Først og fremst spørsmålet: Hvorfor kan han ikke komme til Revetal?

Føler seg maktesløse

– Vi føler oss rett og slett dårlig behandla. Vi står maktesløse igjen, etter å ha prøvd alt, mener sønnen Erik til ReAvisa.

Nå blir saken blir løfta politisk i den nye storkommunen av folkevalgt Øyvind Jonassen (H) fra Revetal.

Han har en noe tilsvarende opplevelse med sin far, og vi veit med det at det er flere som står i denne situasjonen.

Blir det ikke røska tak i, kan det gjelde mange framover, frykter familien til Jan Erik Myrvang.

Etterlyser en mer åpen holdning

– Tidligere har vi etterspurt en oversikt over kapasiteten på institusjonene i nye Tønsberg kommune, også Re helsehus, men ikke fått noe svar med begrunnelse i taushetsplikt.

– Det mener jeg er bare tull, sier Øyvind til ReAvisa. Han etterlyser en mer åpen holdning.

Kommunestyrerepresentanten har tidligere denne uka varsla at han vil reise noen prinsipielle spørsmål i en interpellasjon til neste kommunestyremøte, og ReAvisa har fått innsyn i en kladd der han ramser opp flere spørsmål:

Har vi et system for å prøve å imøtekomme pasienten og pårørendes ønske? Hva med vektlegging av geografisk tilhørighet, da det svært ofte henger sammen med pårørendes mulighet for hyppige besøk, nærmiljø, personlig trivsel?

Framstår som ganske utrolig

«På korttidsplassene er det stor grad av rullering, og det framstår for utenforstående ganske utrolig at man sitter og venter på en korttidsplass på Re helsehus fra en korttidsplass på Træleborg, mens man tar inn andre fra Tønsberg på korttidsplass i Re», skriver Øyvind i eposten.

– Det er naturlig å etterspørre en sak på hvordan fordelinga er når det gjelder Tønsberg-folk i Re og Re-folk i Tønsberg, sier Øyvind i prat med ReAvisa.

– Det kan være gode grunner til at det blir slik, men da må det jo kommuniseres så pårørende og den det gjelder veit hvorfor ting blir som det blir.

Hvorfor så vanskelig? Vanskelig å si…

Øyvind hadde trua på at med kommunesammenslåing skulle fleksibiliteten bli enda større og tilbudet bli enda bedre for innbyggerne i den nye storkommunen.

– Hvorfor dette er blitt så vanskelig, er vanskelig å si, sier Høyre-politikeren i prat med ReAvisa. – Dette er jo bare kjipt.

Rådmann Egil Johansen svarer når ReAvisa tar kontakt:

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt henvendelsen. Vi har svart tilbake at vi vil se på nærmere på saken, særlig når det gjelder informasjon til de det gjelder.

Les om Re helsehus i ReAvisa-arkivet.