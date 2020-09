– Jeg stortrives på Re helsehus – og jeg følger med!

I dag får hundreåringen en hilsen fra Kongen, og det blir feiring med barn, barnebarn og oldebarn på Re helsehus.

ReAvisa besøker Erling Klausen dagen før den store dagen. Vi blir tatt i mot av en åndsfrisk og blid hundreåring.

I disse korona-tider er det ikke håndhilsing, men Erling har flere varianter av måter å hilse på, før vi tar en prat i stua på omsorgsboligen på Re helsehus.

Skuffa over sammenslåinga med Tønsberg

Han har snart bodd her i tre år. – Her har vi det godt. Jeg liker meg bra her. Det var bra Re bygde helsehuset. Og ikke minst Revetal ungdomsskole.

Det var to store løft og det er to prektige bygninger, mener Erling.

– At Våle og Ramnes blei til Re var bra. Det kunne ikke finere blitt!

Men sammenslåinga med Tønsberg er han ikke fornøyd med.

– Men det toget er nok gått.

Skryter av lokalavisa

– Heldigvis, jeg liker å følge med på det som skjer, sier den engasjerte innbyggeren, som var å se på flere av folkemøtene i forbindelse med kommunesammenslåinga.

– Åra har gått fort, forteller Erling Klausen, og smetter inn skryt av ReAvisa:

– Der kan jeg følge med på det som skjer i bygda vår.

Stolt av tallrike etterkommere

Han tok tidlig over hjemgården Jerpekjønn Mellom som han hadde i 70 år, fra 1946 til 2016. Sammen med kona Solveig dreiv de gården.

De fikk fire barn, 11 barnebarn, og til nå 16 oldebarn. Som far, bestefar og oldefar er han svært stolt av sine etterkommere.

Og han følger godt med på hva de driver med. De kaller ham høvdingen i familien.

Erling var tidlig med på å hjelpe til på gården. Særlig husker han at han var med far sin på oppsetting av skigard i skauen.

Fra to hester til to traktorer

Ellers likte han godt å jobbe i skauen om vinteren. Han hogg og kjørte fram tømmeret sjøl. Til å begynne med var det med øks og bogesag. Så blei det med svans, og så motorsag.

Til å begynne med brukte han to hester. – Men så blei den ene skral, så da blei det traktor i 1955, en Gråtass.

Så kjøpte han en brukt Massey Ferguson som hadde vært brukt i Brunlanes. – Den går den dag i dag.

Kirketjener og med i menighetsrådet

– Vi dyrka korn og gras med tre års skifte og hadde cirka åtte kuer javnt og trutt, pluss okser. Arne Ueland var melkekontrollør. Han satte opp foringslister og tok fettprøver og veide melka morgen og kveld når han var innom.

Erling Klausen har vært mye med i menighetsrådet. Han var også formann i flere perioder. I 11 år var han kirketjener i Ramnes, mens kona Solveig var klokker i ti år.

De var det til Erling gikk av med pensjon da han ble 67.

Et stort politisk engasjement

Erling engasjerte seg tidlig i politikken. Sammen med blant annet Rolf Brattestå var han med på å starte Bygdefolkets ungdomsfylking, det som i dag er Senterungdommen.

Der ble han den første formann, – og det blei mange møter, forteller Erling. – I 1956 var jeg utsending til nominasjonsmøtet, hvor vi valgte Teddy Dyring til stortingskandidat. Han blei valgt og gjorde en fin jobb.

Erling Klausen fikk tre perioder i kommunestyret i gamle Ramnes kommune.

Illegal idrett under krigen

– Under krigen spilte vi fotball på løkka. Vi hadde lag på Hjerpetjønn og spilte mot lokale lag. Vi tapte mot Vivestad hver gang, minnes Erling.

– I Høyjord var det en bane med piggtråd bak mål og vi hadde ikke nett, så der punkterte ballen flere ganger. Til slutt blei ballen bare fylt med gras og annet fyll.

– Klopp stilte eget lag med Karl Musum i mål. Husker vi var redde for lensmann Rønning når han spilte på motstanderlaget, mimrer den tidligere fotballspilleren.

Skiløper til langt oppi 90-åra

Også i seinere år har Erling drevet med sport. Under Re middelalderdager for så seint som ni år siden stilte Erling opp og gikk på ski fra Revetal til Linnestad og tilbake igjen.

– Til Linnestad gikk fint, sier Erling, men løypa tilbake var mere kronglete, så jeg angra for at jeg ikke hadde gått samme veien tilbake igjen.

Nå går turen helst med rullator til Re-torvet, eller til biblioteket og kafeen der. – Der har de saftig godt brød.

Drar på barnehagebesøk til oldebarna

Skal han på lengre turer, tar han firehjulsmopeden og kjører med den. Da kan han besøke barnebarn og hilse på oldebarn i Brår barnehage.

Men i disse koronatider, kan han bare snakke med dem over gjerdet.

Har du en oppskrift på å bli så gammel?

Hilsen fra Kongen

– Drekk tran og spis hvitløk, sier Erling bestemt, og legger til: – Jeg sender takken oppover for at jeg har det godt! Jeg er en bekjennende kristen og har det så trygt og godt.

– Jeg trives så godt her på Re helsehus. Vi har det godt her! Fin betjening, godt stell og god mat, sier hundreåringen som vil få en hilsen fra Kongen på dagen sin.

ReAvisa gratulerer også jubilanten med dagen!

