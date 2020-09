Avlyses: – Blir ikke et folkelig arrangement uten folk…

– Vi ønsker at Re-mila skal være et arrangement der alle slags folk kan delta – og se på – med glede, uten bekymringer. Sånn ville det ikke blitt i år.

Det var i tolvte time, den aller siste august-dagen – som lova – avgjørelsen falt: – Vi velger å avlyse Re-mila, melder løpegeneral Erling Schjetne:

– Vi tar vår del av ansvaret for dugnaden, understreker han – og ramser opp flere gode grunner til årets korona-avlysning:

Avlyser av et føre-var-prinsipp

– Kommunelegen har vært fornuftig, men ikke formanende. Han sa at han ikke kom til å nekte oss å arrangere. Det var opp til oss. Men samtidig fraråder han oss fra å gjøre det av et føre-var-prinsipp.

– Ingen dør om de går glipp av et mosjonsløp. Men i verste fall kan det bli konsekvensen hvis Re-mila blir en smitte-kilde. Jeg likte resonnementet hans.

– Og jeg synes det vil være veldig dumt å la være å følge hans klare anbefaling.

Folkelig arrangement uten folk?

Dessuten: Det ville ikke blitt et folkelig arrangement. Om vi skulle arrangert løpet, ville det blitt et veldig begrensa arrangement med veldig strenge restriksjoner, både i antall deltakere, oppdeling i mange heat, og så godt som helt uten adgang for publikum.

– Det strider imot hele ideen med Re-mila. Vi ønsker å være et arrangement for alle. Både barn, unge, voksne og gamle. Tilskuere og deltakere. Vi ønsker at Re-mila skal være et arrangement der folk kan delta – og se på – med glede, uten bekymringer.

– Sånn ville det ikke blitt i år.

Enten full pakke eller ikkeno’

Det vil heller aldri være aktuelt å arrangere Re-mila som et virtuelt løp, understreker Erling i en melding til ReAvisa:

– Mange løpsarrangører kjører virtuelle løp når de må avlyse det fysiske. Det ønsker ikke vi. For oss er Re-mila et fysisk arrangement. Den store gleden med å delta – og arrangere – er å oppleve følelsen av samhold og felles løpeglede.

– Sånn ville det ikke blitt i år.

Vil ikke gjøre noe krampeaktig

– Jeg skjønner andre arrangører som arrangerer virtuelle løp, men opplever det personlig som litt krampeaktig.

– Den store fordelen vår er at vi har sitti på gjerdet og venta. Vi har ikke brukt ei krone på planlegging, innkjøp eller organisering, fordi det har vært så stor usikkerhet.

– Det betyr at vi ikke er avhengig av inntekter fra et virtuelt løp for å dekke de kostnadene vi måtte ha pådratt oss.

– Vi løpes garantert igjen!

Da foretrekker heller Erling og hans Re-mila-gjeng at alle tar seg en tur i skauen eller en tur i Re-mila-traseen helt gratis, – uten mas eller push fra oss om å kjøpe seg plass.

– Nå krysser vi fingrene for at samfunnet sakte men sikkert kommer tilbake til normalen. Og at vi kan få til en ny folkefest på Revetal i oktober 2021. Fram til da, fortsett å trene, fortsett å holde deg i form.

– Vi løpes garantert igjen!

